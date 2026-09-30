Tăng mức phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã lên 55%

TPO - Trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Sáng 30/9, tại Hội trường Trung tâm xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri các xã: Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp, Xuân Ái trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 47 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh Lào Cai.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành cùng đông đảo cử tri xã Mậu A và các địa phương lân cận.

Tại hội nghị, ông Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lào Cai, thông tin tới cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 8 tháng đầu năm 2026; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất và những nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị.

Các cử tri trực tiếp nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến giao thông, y tế, chính sách đối với cán bộ cơ sở và phát triển sản xuất.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm được nêu tại hội nghị. Đối với kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn.

Về nguồn cung vắc xin IPV (vắc xin phòng bệnh bại liệt cho trẻ dưới 1 tuổi - PV), Phó Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương rà soát, bảo đảm nguồn cung vắc xin phục vụ Chương trình tiêm chủng mở rộng; đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất y tế, nhất là tại khu vực biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với các kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị rà soát, kịp thời bổ sung các hạng mục dân sinh cần thiết như cống chui, đường gom, đường dân sinh, đường ra khu sản xuất, hệ thống thoát nước và các điểm kết nối khu dân cư, hạn chế phát sinh những điểm chia cắt ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri, tập trung chỉ đạo giải quyết, trả lời trong thời gian sớm nhất. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của cử tri, rà soát các quy định, cơ chế, chính sách hiện hành để tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã lên 55% Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%. Theo Phó Thủ tướng, trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới. Việc điều chỉnh phụ cấp gắn với yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. "Để giải quyết tổng thể, hiện nay Chính phủ đang tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV. Khi chính sách tiền lương được triển khai đồng bộ, các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét trong tổng thể chung", Phó Thủ tướng cho biết. Cùng với chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, trong đó có chính sách đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với các vấn đề cụ thể, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra, xác định các vị trí cần bổ sung trên tuyến cao tốc; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn triển khai chính sách phát triển vùng quế, tập trung bảo tồn, chọn tạo nguồn gen và vùng nguyên liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Về vắc xin IPV, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Y tế rà soát nhu cầu, đề nghị Trung ương bổ sung để bảo đảm tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi.

Các kiến nghị khác được giao xã Mậu A tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết tại cấp có trách nhiệm và thông tin kết quả đến cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, các đại biểu Quốc hội đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nặng nề. Theo dự ước, tốc độ tăng trưởng GRDP quý III của tỉnh đạt 10,5%, 9 tháng đầu năm đạt 9,53%; để hoàn thành mục tiêu cả năm trên 10%, quý IV cần có chuyển biến mạnh hơn trong sản xuất, đầu tư và tiến độ các dự án.

Tỉnh Lào Cai sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát huy lợi thế công nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu và nông nghiệp đặc sản; đồng thời chăm lo an sinh, chủ động phòng chống thiên tai, giữ vững quốc phòng, an ninh, nhất là trên tuyến biên giới.

Các cử tri trực tiếp nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến giao thông, y tế, chính sách đối với cán bộ cơ sở và phát triển sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2026.