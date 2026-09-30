Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả tại 5 dự án

Ngân Anh

TPO - Qua thanh tra 5 dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Công ty Nam Long) làm chủ đầu tư và nhà đầu tư, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, từ bán bất động sản trước khi công khai thông tin, kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng đến bán căn hộ khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, TTCP yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã cổ phiếu NLG) làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra đã tập trung thanh tra một số nội dung tại 5 dự án, theo báo cáo của Công ty Nam Long có tổng cộng 20.064 căn nhà các loại, tương ứng hơn 3,8 triệu m2 sử dụng. Giai đoạn 2020 - 2025, các đơn vị đã bán 11.967 căn nhà, cho thuê 354 căn nhà ở xã hội, chuyển nhượng 19 lô đất xây biệt thự và 1.755 lô đất nền.

namlong2.jpg
TTCP yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả tại các dự án được thanh tra.

Qua thanh tra, phát hiện hàng loạt tồn tại, từ bán bất động sản trước khi công khai thông tin, kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng đến bán căn hộ khi chưa có bảo lãnh ngân hàng.

Điển hình, TTCP xác định tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng và dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam do Công ty Nam Long làm chủ đầu tư và dự án Đồng Nai Waterfront do TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai làm chủ đầu tư, đã ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin.

Cũng tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, TTCP xác định Công ty Nam Long đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng. Còn tại dự án Akari Hoàng Nam, Công ty Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng, đồng thời bàn giao nhà khi trạm y tế chưa được xây dựng.

Ngoài các vi phạm nêu trên, TTCP cho rằng, Công ty Nam Long và các đơn vị liên quan còn để một số tồn tại về trình tự, thủ tục khác cần tiếp tục kiểm tra, rà soát để “xem xét, đánh giá, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể: Hai dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn (Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư) và Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Công ty CP Southgate làm chủ đầu tư) chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cũng tại dự án Vàm Cỏ Đông Southgate, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung sau khi dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu. Bên cạnh đó, đoàn thanh tra còn phát hiện Công ty CP Southgate xây dựng hạng mục cầu D8 chưa đúng quy hoạch được duyệt. Sau thanh tra, doanh nghiệp báo cáo đã phá dỡ công trình, kèm biên bản xử lý hiện trường và hình ảnh.

Điều chỉnh quy hoạch tăng hơn 10.000m² đất khu ở

Cũng theo kết luận thanh tra, tại dự án Đồng Nai Waterfront, năm 2025 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được điều chỉnh cục bộ, làm tăng hơn 10.000m² đất khu ở. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan chuyên môn của TP. Đồng Nai chưa xác định thu tiền sử dụng đất bổ sung tương ứng. Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Còn tại dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, khi cấp giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137m² đất. Trách nhiệm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trong việc xác định nghĩa vụ tài chính. Sau thanh tra, ngày 29/6/2026, Thuế TPHCM ban hành thông báo; một ngày sau, Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn nộp hơn 1,558 tỷ đồng vào ngân sách.

Tại dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, doanh nghiệp chưa gửi hồ sơ đề nghị UBND TPHCM thẩm định giá bán nhà ở xã hội. Sau thanh tra, doanh nghiệp cam kết nếu giá bán được thẩm định thấp hơn 16,4 triệu đồng/m² sàn thì sẽ “chủ động trao đổi với khách hàng để đồng thuận cách giải quyết”, đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định...

Từ kết quả thanh tra, TTCP đề nghị UBND TPHCM, TP. Đồng Nai và Tây Ninh rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra từng hành vi vi phạm, xác định thời điểm, chủ thể vi phạm để lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với những hành vi còn thời hiệu, đủ điều kiện, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Bên cạnh đó, TTCP yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả. Kết luận cũng nêu rõ, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì “chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định”.

Nam Long nói gì sau kết luận thanh tra?

Ngày 30/9, Công ty CP Đầu tư Nam Long đã thông tin về việc Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận Thanh tra số 3451/TB-TTCP, trong đó khẳng định, nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận, bao gồm các thiếu sót về thủ tục hành chính được nêu.

Ngay trong quá trình làm việc với đoàn thanh tra, công ty này đã chủ động xử lý các nội dung có thể hoàn tất sớm, đã được ghi nhận trong kết luận. Cụ thể, về nghĩa vụ tài chính đất đai thì Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn đã nộp bổ sung đầy đủ hơn 1,5 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế.

Nam Long cũng nộp bổ sung 357 triệu đồng kinh phí bảo trì đối với phần diện tích giữ lại kinh doanh tại dự án Akari Hoàng Nam. Về việc cấp giấy chứng nhận cho khách hàng, Nam Long và các đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp sổ cho khách hàng tại các dự án liên quan.

Với các kiến nghị còn lại, Nam Long cam kết hoàn tất toàn bộ kiến nghị trước ngày 31/12.

“Kết luận Thanh tra không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, xây dựng và vận hành của Nam Long. Quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cổ đông và các bên liên quan tiếp tục được bảo đảm. Nam Long sẽ cập nhật tiến độ khắc phục khi có kết quả cụ thể”, đại diện Nam Long nói.

Xem thêm

#Công ty Nam Long #Thanh tra Chính phủ #Vi phạm pháp luật #Bất động sản #Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Lương Tam Quang tham quan triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư

Bộ trưởng Lương Tam Quang tham quan triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư

TPO - Ngày 30/9, trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham quan "Triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm".

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

TPO - Ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), hội thảo nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, tư tưởng đổi mới của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cho sự phát triển của báo chí và đất nước nói chung.

Miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong Ngày Văn hóa

Miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong Ngày Văn hóa

TPO - Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ việc miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và các thiết chế văn hóa, thể thao trong thời gian diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước.

Tăng mức phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã lên 55%

Tăng mức phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã lên 55%

TPO - Trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe