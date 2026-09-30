Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả tại 5 dự án

TPO - Qua thanh tra 5 dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Công ty Nam Long) làm chủ đầu tư và nhà đầu tư, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, từ bán bất động sản trước khi công khai thông tin, kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng đến bán căn hộ khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, TTCP yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã cổ phiếu NLG) làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra đã tập trung thanh tra một số nội dung tại 5 dự án, theo báo cáo của Công ty Nam Long có tổng cộng 20.064 căn nhà các loại, tương ứng hơn 3,8 triệu m2 sử dụng. Giai đoạn 2020 - 2025, các đơn vị đã bán 11.967 căn nhà, cho thuê 354 căn nhà ở xã hội, chuyển nhượng 19 lô đất xây biệt thự và 1.755 lô đất nền.

TTCP yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả tại các dự án được thanh tra.

Qua thanh tra, phát hiện hàng loạt tồn tại, từ bán bất động sản trước khi công khai thông tin, kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng đến bán căn hộ khi chưa có bảo lãnh ngân hàng.

Điển hình, TTCP xác định tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng và dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam do Công ty Nam Long làm chủ đầu tư và dự án Đồng Nai Waterfront do TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai làm chủ đầu tư, đã ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin.

Cũng tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, TTCP xác định Công ty Nam Long đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng. Còn tại dự án Akari Hoàng Nam, Công ty Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng, đồng thời bàn giao nhà khi trạm y tế chưa được xây dựng.

Ngoài các vi phạm nêu trên, TTCP cho rằng, Công ty Nam Long và các đơn vị liên quan còn để một số tồn tại về trình tự, thủ tục khác cần tiếp tục kiểm tra, rà soát để “xem xét, đánh giá, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể: Hai dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn (Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư) và Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate (Công ty CP Southgate làm chủ đầu tư) chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cũng tại dự án Vàm Cỏ Đông Southgate, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung sau khi dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu. Bên cạnh đó, đoàn thanh tra còn phát hiện Công ty CP Southgate xây dựng hạng mục cầu D8 chưa đúng quy hoạch được duyệt. Sau thanh tra, doanh nghiệp báo cáo đã phá dỡ công trình, kèm biên bản xử lý hiện trường và hình ảnh.

Điều chỉnh quy hoạch tăng hơn 10.000m² đất khu ở

Cũng theo kết luận thanh tra, tại dự án Đồng Nai Waterfront, năm 2025 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được điều chỉnh cục bộ, làm tăng hơn 10.000m² đất khu ở. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan chuyên môn của TP. Đồng Nai chưa xác định thu tiền sử dụng đất bổ sung tương ứng. Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Còn tại dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, khi cấp giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137m² đất. Trách nhiệm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trong việc xác định nghĩa vụ tài chính. Sau thanh tra, ngày 29/6/2026, Thuế TPHCM ban hành thông báo; một ngày sau, Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn nộp hơn 1,558 tỷ đồng vào ngân sách.

Tại dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, doanh nghiệp chưa gửi hồ sơ đề nghị UBND TPHCM thẩm định giá bán nhà ở xã hội. Sau thanh tra, doanh nghiệp cam kết nếu giá bán được thẩm định thấp hơn 16,4 triệu đồng/m² sàn thì sẽ “chủ động trao đổi với khách hàng để đồng thuận cách giải quyết”, đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định...

Từ kết quả thanh tra, TTCP đề nghị UBND TPHCM, TP. Đồng Nai và Tây Ninh rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra từng hành vi vi phạm, xác định thời điểm, chủ thể vi phạm để lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với những hành vi còn thời hiệu, đủ điều kiện, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Bên cạnh đó, TTCP yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả. Kết luận cũng nêu rõ, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì “chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định”.