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Thế giới

Rộ dự đoán Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ giành giải Nobel Hòa bình

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Canada Mark Carney xây dựng được vị thế trên trường quốc tế bằng lập trường cứng rắn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số nhà giao dịch trên thị trường và những người ủng hộ dự đoán ông sẽ được trao giải Nobel Hòa bình và danh hiệu Nhân vật của năm trên tạp chí Time.

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Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: AP)

Trong tuần này, ông Carney trở thành ứng viên được đặt cược nhiều nhất cho giải thưởng Nobel Hòa bình 2026 trên thị trường dự đoán Kalshi, khi các nhà giao dịch trên nền tảng này đưa xác suất của ông lên 14%.

Không có bằng chứng công khai nào cho thấy ông Carney nằm trong danh sách rút gọn bí mật của Ủy ban giải thưởng Nobel, trước khi người chiến thắng được xướng tên vào ngày 9/10, trong buổi lễ công bố tại Oslo, Na Uy.

Tuy nhiên, những đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Canada giành giải thưởng hòa bình danh giá này cho thấy nhiều người đánh giá cao thông điệp mà ông đưa ra: Các cường quốc tầm trung cần đoàn kết để bảo vệ chủ quyền, trong bối cảnh các cường quốc lớn ngày càng sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để gây sức ép.

Chưa biết liệu lập trường đó có gây tiếng vang với Ủy ban Nobel hay không, nhưng có một điều chắc chắn: Giải Nobel Hòa bình và giải thưởng thường niên của Time là 2 danh hiệu mà ông Trump rất khao khát.

Ông Carney và ông Trump đang bị cuốn vào cuộc chiến thương mại ngày càng căng thẳng, với việc Mỹ áp mức thuế 50% với hàng tỷ đô la hàng hóa Canada và Canada triển khai biện pháp trả đũa.

Ông Trump cũng từng nói với các nhà lãnh đạo Canada rằng họ phải “tuân theo”, hoặc đối mặt với những hậu quả “TỆ HƠN nhiều” so với mức thuế hiện tại.

Ông Trump từng 2 lần được Time chọn là Nhân vật của năm, nhưng ông nhiều lần phàn nàn việc không nhận được giải Nobel Hòa bình. Hồi tháng 7, ông nói ông “xứng đáng giành giải đó hơn bất kỳ ai”.

“Đương nhiên Tổng thống Trump sẽ rất tức giận. Nếu điều này thực sự xảy ra, tôi rất muốn được làm một con ruồi trên tường Phòng Bầu dục để xem nét mặt của tổng thống khi ông ấy biết tin”, ông Daniel Béland, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học McGill ở Montreal, nói về dự đoán ông Carney nhận giải Nobel Hòa bình.

Bà Maria Corina Machado - lãnh đạo phe đối lập Venezuela, đã tặng huy chương Nobel Hòa bình 2025 cho ông Trump, nhưng Ủy ban Nobel nhấn mạnh giải thưởng vẫn thuộc về bà Machado.

“Ông Trump sẽ không vui cho dù ai giành giải Nobel. Nếu ông Carney được chọn, quan hệ Mỹ - Canada sẽ trở nên căng thẳng hơn hiện nay”, GS. Nelson Wiseman, công tác tại Đại học Toronto, nhận định.

Time đã đưa ông Carney vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2026, ghi nhận rằng mức độ ủng hộ ông tăng lên khi ông thể hiện lập trường cứng rắn trước ông Trump. Time sẽ công bố quyết định vào ngày 10/12.

GS. Scott Galloway, công tác tại Đại học New York, nhận định rằng ông Carney “gần như chắc chắn” sẽ giành được danh hiệu này, và gọi ông là “nhà lãnh đạo mà châu Âu đã tìm kiếm trong 20 năm qua”.

Trong podcast của GS. Galloway, nhà báo Fareed Zakaria nói rằng ông Carney đang nhận được sự ngưỡng mộ vì đem lại cho các quốc gia đang phải đối mặt với một nước Mỹ khó đoán hơn “một thứ ngôn ngữ và con đường” để xây dựng những liên minh mới, thay vì đơn giản là nhượng bộ Washington.

Theo AP

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#Canada #Nobel Hòa bình #Time #Nhân vật của năm #Mark Carney #Tổng thống Trump

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