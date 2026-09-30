Khởi tố thêm 2 cán bộ vụ ‘ăn chặn’ suất ăn của học sinh ở Phú Thọ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố thêm 2 cán bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. Hai bị can bị cáo buộc nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Hai bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng vụ án xác định, thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Luyện và Tâm đã liên hệ mua thực phẩm từ các hộ kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Thị Tâm. Ảnh: CAT

Hai bị can bị cáo buộc nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, tổng số tiền ăn của học sinh bị giữ lại để chi tiêu nội bộ là 482,448 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định tố tụng đối với bị can Trần Thị Minh Luyện. Ảnh: CAT

Trước đó, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán nhà trường, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Việc khởi tố thêm hai bị can nêu trên là kết quả quá trình mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.