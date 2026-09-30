Bệnh viện Chợ Rẫy tăng giá nhiều dịch vụ khám chữa bệnh từ 1/10

TPO - Từ 1/10, Bệnh viện Chợ Rẫy áp dụng bảng giá khám chữa bệnh mới, trong đó giá khám, ngày giường, hội chẩn cùng nhiều dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm được điều chỉnh tăng.

Bộ Y tế vừa ban hành bảng giá mới đối với các dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bảng giá áp dụng cho các dịch vụ do bảo hiểm y tế chi trả, ngân sách nhà nước thanh toán và các dịch vụ không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Theo bảng giá mới, giá khám bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tăng từ 50.600 lên 52.600 đồng mỗi lượt. Phí hội chẩn để xác định ca bệnh khó, có mời chuyên gia từ đơn vị khác đến, tăng từ 200.000 lên 208.000 đồng cho mỗi chuyên gia.

Một số dịch vụ không thuộc danh mục bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh. Phí khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa, không gồm xét nghiệm và X-quang, là 166.400 đồng. Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động có giá 468.000 đồng.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Giá ngày giường điều trị cũng tăng. Theo bảng giá mới, chi phí điều trị tại khoa hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tủy, ghép tế bào gốc là 1.058.000 đồng/ngày; giường hồi sức cấp cứu 623.400 đồng/ngày. Giá giường nội khoa dao động từ 261.200 đến 340.200 đồng/ngày, tùy loại khoa và nhóm giường. Đối với ngày giường ngoại khoa, bỏng, mức giá từ 322.800 đến 458.100 đồng/ngày.

Trong nhóm dịch vụ kỹ thuật, siêu âm cơ bản được áp dụng mức giá 61.000 đồng, tăng từ 58.600 đồng trước đây. Bảng giá mới cũng điều chỉnh nhiều dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện.

Theo quy định, mức giá mới bao gồm chi phí trực tiếp, nhân công và chi phí quản lý. Riêng một số dịch vụ có khoản chi phí chưa được tính trong giá, như thuốc, oxy, vật tư chuyên dụng hoặc chi phí in phim, sẽ được thanh toán theo quy định và thực tế sử dụng.

Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ chi trả phần đồng chi trả và các khoản ngoài danh mục theo quy định. Người không có thẻ bảo hiểm y tế tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Với dịch vụ theo yêu cầu, người bệnh thanh toán thêm phần chênh lệch giữa giá dịch vụ theo yêu cầu và mức giá mới.

Đặc biệt, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trước thời điểm bảng giá mới có hiệu lực sẽ tiếp tục được áp dụng mức giá cũ cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.