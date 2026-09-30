Trạm y tế xuống cấp, trần nhà chực rơi, bác sĩ không dám đỡ đẻ

Hướng đến Ngày Thị giác Thế giới 8/10, Long Châu và Santen Nhật Bản chính thức nâng tầm hợp tác chiến lược, hướng đến xây dựng hành trình chăm sóc mắt toàn diện hơn cho người Việt. Kết hợp chuyên môn nhãn khoa 136 năm của Santen với năng lực tiếp cận cộng đồng của Long Châu, hai bên kỳ vọng đưa các giải pháp từ chăm sóc, bảo vệ thị lực đến hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mắt đến gần người dân hơn, góp phần thúc đẩy chăm sóc sức khỏe đôi mắt theo hướng chủ động và bền vững.