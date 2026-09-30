Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Bước tiến mới trong điều trị viêm khớp dạng thấp với liệu pháp interleukin-6 (IL-6)

P.V

Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh tự miễn mạn tính, biểu hiện viêm - tổn thương khớp và gây tàn phế nếu không kiểm soát bệnh hiệu quả. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều bệnh nhân chưa đạt mục tiêu điều trị, hướng tiếp cận ức chế trực tiếp interleukin-6 (IL-6) bằng kháng thể đơn dòng được nhân hóa olokizumab đang mang đến một lựa chọn điều trị mới, được giới chuyên gia y tế quan tâm.

1-3709.png

Mới đây, tại khách sạn Le Méridien Saigon, Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) phối hợp cùng tập đoàn dược phẩm R-PHARM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên thuốc ức chế trực tiếp IL-6 trong điều trị viêm khớp dạng thấp: Từ nhu cầu điều trị chưa được đáp ứng đến thực hành lâm sàng". Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung phân tích những "khoảng trống điều trị" vẫn còn tồn tại trong quản lý bệnh VKDT, đồng thời cập nhật các bằng chứng khoa học mới liên quan đến liệu pháp ức chế trực tiếp IL-6.

Tại Việt Nam, đây là loại thuốc đã vượt qua toàn bộ quy trình nghiêm ngặt này. Đây là thuốc phát minh độc quyền của tập đoàn “R-Pharm”, có thành phần dựa trên hoạt chất olokizumab. Những bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam đã bắt đầu được điều trị bằng olokizumab. Thuốc cũng là một trong những sản phẩm của R-Pharm được chứng nhận dưới thương hiệu quốc gia “Made in Russia” (Sản xuất tại Nga).

image002.png
Quy trình sản xuất dược phẩm hiện đại

Trong cơ chế bệnh sinh của VKDT, IL-6 là một cytokine tiền viêm quan trọng, tham gia vào quá trình hình thành và duy trì phản ứng viêm tại khớp cũng như nhiều biểu hiện toàn thân của bệnh. Điểm đáng chú ý của olokizumab là cơ chế ức chế trực tiếp lên phối tử (ligand) IL-6 thay vì ức chế thụ thể (receptor) IL-6.

Theo các chuyên gia, cách tiếp cận này mang đến một cơ chế tác dụng mới và khác biệt trong nhóm thuốc ức chế IL-6. Hiệu quả và tính an toàn của olokizumab đã được đánh giá trong chương trình nghiên cứu lâm sàng pha III qui mô lớn CREDO với sự tham gia của hàng nghìn bệnh nhân. Các kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội thảo cho thấy liệu pháp có khả năng giúp kiểm soát hoạt tính bệnh, cải thiện chức năng khớp và có hồ sơ an toàn dài hạn phù hợp với dữ liệu của nhóm thuốc ức chế IL-6.

Dây chuyền sản xuất dược phẩm công nghệ cao
Dây chuyền sản xuất dược phẩm công nghệ cao

Bên cạnh dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia cũng trao đổi về dữ liệu đời thực của olokizumab. Những dữ liệu này góp phần cung cấp thêm góc nhìn về việc ứng dụng liệu pháp trong thực hành lâm sàng.

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam, việc có thêm liệu pháp ức chế trực tiếp IL-6 cùng với bằng chứng lâm sàng vững chắc có thể mở rộng thêm các lựa chọn điều trị cho các bác sĩ, hướng tới kiểm soát bệnh toàn diện và bền vững hơn.

Trong bối cảnh mục tiêu điều trị VKDT ngày càng hướng đến cá thể hóa, những tiến bộ trong hiểu biết về cơ chế bệnh sinh và liệu pháp ức chế trực tiếp IL-6 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa bằng chứng khoa học, khuyến cáo điều trị và thực hành lâm sàng.

#viêm khớp #IL-6 #olokizumab #điều trị #bệnh tự miễn #Việt Nam #y học

Cùng chuyên mục

Kỳ tích tái sinh đôi chân và ước mơ khoác áo blouse trắng của nữ sinh viên VinUni

Kỳ tích tái sinh đôi chân và ước mơ khoác áo blouse trắng của nữ sinh viên VinUni

Từng đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ một bên chân sau 9 cuộc phẫu thuật và những tháng ngày chống chọi với ung thư xương, Hoàng Thị Linh Nhi nay đã có thể tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình và trở thành tân sinh viên Y khoa VinUni, sau kỳ tích phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi do GS.TS.BS Trần Trung Dũng và ê-kíp thực hiện.

Trẻ dưới 15 tuổi có thể được hiến mô cứu anh, chị, em ruột?

Trẻ dưới 15 tuổi có thể được hiến mô cứu anh, chị, em ruột?

TPO - Dẫn trường hợp một bệnh nhi 6 tuổi mắc ung thư máu có người chị ruột 10 tuổi là nguồn hiến phù hợp, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét cho phép trẻ dưới 15 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho anh, chị, em ruột, với các điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt.

Long Châu hợp lực Santen Nhật Bản, mang các giải pháp nhãn khoa toàn diện đến gần hơn với người Việt

Long Châu hợp lực Santen Nhật Bản, mang các giải pháp nhãn khoa toàn diện đến gần hơn với người Việt

Hướng đến Ngày Thị giác Thế giới 8/10, Long Châu và Santen Nhật Bản chính thức nâng tầm hợp tác chiến lược, hướng đến xây dựng hành trình chăm sóc mắt toàn diện hơn cho người Việt. Kết hợp chuyên môn nhãn khoa 136 năm của Santen với năng lực tiếp cận cộng đồng của Long Châu, hai bên kỳ vọng đưa các giải pháp từ chăm sóc, bảo vệ thị lực đến hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mắt đến gần người dân hơn, góp phần thúc đẩy chăm sóc sức khỏe đôi mắt theo hướng chủ động và bền vững.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Cá thể hóa điều trị ung thư vú: Không còn một phác đồ chung cho mọi trường hợp

Cá thể hóa điều trị ung thư vú: Không còn một phác đồ chung cho mọi trường hợp

Cùng mắc ung thư vú nhưng mỗi người bệnh có thể thuộc một phân nhóm, với nguy cơ tái phát và khả năng đáp ứng khác nhau. Xu hướng cá thể hóa từ lựa chọn phương pháp, phối hợp thuốc đến xác định thời gian điều trị sẽ được các chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc cập nhật tại hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú - Điểm nhấn từ GBCC 2026”, diễn ra ngày 3/10 tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe