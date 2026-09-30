Bước tiến mới trong điều trị viêm khớp dạng thấp với liệu pháp interleukin-6 (IL-6)

Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh tự miễn mạn tính, biểu hiện viêm - tổn thương khớp và gây tàn phế nếu không kiểm soát bệnh hiệu quả. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều bệnh nhân chưa đạt mục tiêu điều trị, hướng tiếp cận ức chế trực tiếp interleukin-6 (IL-6) bằng kháng thể đơn dòng được nhân hóa olokizumab đang mang đến một lựa chọn điều trị mới, được giới chuyên gia y tế quan tâm.

Mới đây, tại khách sạn Le Méridien Saigon, Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) phối hợp cùng tập đoàn dược phẩm R-PHARM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên thuốc ức chế trực tiếp IL-6 trong điều trị viêm khớp dạng thấp: Từ nhu cầu điều trị chưa được đáp ứng đến thực hành lâm sàng". Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung phân tích những "khoảng trống điều trị" vẫn còn tồn tại trong quản lý bệnh VKDT, đồng thời cập nhật các bằng chứng khoa học mới liên quan đến liệu pháp ức chế trực tiếp IL-6.

Tại Việt Nam, đây là loại thuốc đã vượt qua toàn bộ quy trình nghiêm ngặt này. Đây là thuốc phát minh độc quyền của tập đoàn “R-Pharm”, có thành phần dựa trên hoạt chất olokizumab. Những bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam đã bắt đầu được điều trị bằng olokizumab. Thuốc cũng là một trong những sản phẩm của R-Pharm được chứng nhận dưới thương hiệu quốc gia “Made in Russia” (Sản xuất tại Nga).

Quy trình sản xuất dược phẩm hiện đại

Trong cơ chế bệnh sinh của VKDT, IL-6 là một cytokine tiền viêm quan trọng, tham gia vào quá trình hình thành và duy trì phản ứng viêm tại khớp cũng như nhiều biểu hiện toàn thân của bệnh. Điểm đáng chú ý của olokizumab là cơ chế ức chế trực tiếp lên phối tử (ligand) IL-6 thay vì ức chế thụ thể (receptor) IL-6.

Theo các chuyên gia, cách tiếp cận này mang đến một cơ chế tác dụng mới và khác biệt trong nhóm thuốc ức chế IL-6. Hiệu quả và tính an toàn của olokizumab đã được đánh giá trong chương trình nghiên cứu lâm sàng pha III qui mô lớn CREDO với sự tham gia của hàng nghìn bệnh nhân. Các kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội thảo cho thấy liệu pháp có khả năng giúp kiểm soát hoạt tính bệnh, cải thiện chức năng khớp và có hồ sơ an toàn dài hạn phù hợp với dữ liệu của nhóm thuốc ức chế IL-6.

Dây chuyền sản xuất dược phẩm công nghệ cao

Bên cạnh dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia cũng trao đổi về dữ liệu đời thực của olokizumab. Những dữ liệu này góp phần cung cấp thêm góc nhìn về việc ứng dụng liệu pháp trong thực hành lâm sàng.

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam, việc có thêm liệu pháp ức chế trực tiếp IL-6 cùng với bằng chứng lâm sàng vững chắc có thể mở rộng thêm các lựa chọn điều trị cho các bác sĩ, hướng tới kiểm soát bệnh toàn diện và bền vững hơn.

Trong bối cảnh mục tiêu điều trị VKDT ngày càng hướng đến cá thể hóa, những tiến bộ trong hiểu biết về cơ chế bệnh sinh và liệu pháp ức chế trực tiếp IL-6 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa bằng chứng khoa học, khuyến cáo điều trị và thực hành lâm sàng.