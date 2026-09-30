Kỳ tích tái sinh đôi chân và ước mơ khoác áo blouse trắng của nữ sinh viên VinUni

Từng đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ một bên chân sau 9 cuộc phẫu thuật và những tháng ngày chống chọi với ung thư xương, Hoàng Thị Linh Nhi nay đã có thể tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình và trở thành tân sinh viên Y khoa VinUni, sau kỳ tích phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi do GS.TS.BS Trần Trung Dũng và ê-kíp thực hiện.

Tại Lễ trao áo blouse trắng năm học 2026-2027 của Trường Đại học VinUni mới đây, chính GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, đã khoác chiếc áo blouse trắng lên vai Nhi - cô bé năm nào từng được ông và ê-kíp chạy đua với thời gian để giữ lại đôi chân.

Chiếc áo blouse hôm nay không chỉ đánh dấu ngày Nhi chính thức bước vào hành trình trở thành bác sĩ. Với cô bé, đó còn là biểu tượng của một hành trình dài đi qua đau đớn, tuyệt vọng và những giới hạn tưởng như không thể vượt qua.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng trao áo Blouse trắng cho tân sinh viên Y khoa Hoàng Thị Linh Nhi tại lễ khai giảng VinUni.

Hy vọng cuối cùng sau chuỗi ngày hóa trị và 9 cuộc phẫu thuật

Năm 2018, sau một cú ngã trong giờ học thể dục, Linh Nhi khi ấy đang sống tại TP.HCM, được đưa đi cấp cứu. Không ai trong gia đình có thể ngờ rằng một cú ngã tưởng như rất đỗi bình thường lại mở ra những năm tháng đầy thử thách. Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình gần như chết lặng: Nhi mắc ung thư xương.

Từ đó, hành trình điều trị của cô bé bắt đầu bằng những đợt hóa trị kéo dài và những cuộc phẫu thuật nối tiếp nhau. Gia đình đưa Nhi đi điều trị tại nhiều bệnh viện từ Nam ra Bắc, tìm kiếm mọi cơ hội có thể để cứu con. Để có tiền thuốc men, chi phí điều trị và đi lại, gia đình thậm chí phải bán đất.

Thế nhưng, sau những đợt hóa trị và các ca phẫu thuật được thực hiện bởi nhiều ê-kíp khác nhau, tình trạng xương đùi của Nhi vẫn biến chứng phức tạp. Đã có lúc, hy vọng giữ lại đôi chân gần như chạm tới giới hạn cuối cùng.

Các bác sĩ từng khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất: có thể phải cắt bỏ hoàn toàn một bên chân. Với một cô bé còn đang tuổi đến trường, đó không chỉ là nỗi sợ mất đi một phần cơ thể, mà còn là nỗi sợ về một tương lai bị thay đổi mãi mãi. Không khuất phục số phận, ngày ngày bố Nhi tìm kiếm các thông tin trên mạng xã hội.

Và rồi năm 2019, gia đình đưa Nhi tìm đến GS.TS.BS Trần Trung Dũng với một hy vọng cuối cùng: giữ lại đôi chân cho em.

Sau khi đánh giá toàn diện, GS. Dũng và ê-kíp nhận thấy xương đùi của Nhi đã hoại tử hoàn toàn, tình trạng nhiễm trùng mạn tính kéo dài lan sâu đến khớp háng. Các cơ vùng đùi cũng đã xơ hóa, teo nhỏ. Những tổn thương nghiêm trọng khiến việc vừa kiểm soát nhiễm trùng, vừa tái tạo lại xương và phục hồi khả năng vận động trở thành một bài toán đặc biệt khó.

Hình ảnh GS.TS.BS Trần Trung Dũng bên Linh Nhi cùng gia đình (trái) và ca đại phẫu thay toàn bộ xương đùi Titan in 3D năm 2021 (phải) giúp Linh Nhi giữ lại đôi chân. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo GS. Dũng, thách thức lớn nhất là phải xử lý triệt để ổ nhiễm trùng nhưng đồng thời bảo tồn hệ thống mạch máu, thần kinh và tạo lại một cấu trúc xương đủ vững chắc để Nhi có thể vận động.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định lựa chọn phương án thay toàn bộ xương đùi bằng implant Titan cá thể hóa, được thiết kế và chế tạo bằng công nghệ in 3D, kết hợp robot định vị trong phẫu thuật.

Năm 2021, khi mới 15 tuổi, Nhi bước vào một cuộc đại phẫu mà ở đó, mục tiêu không chỉ là điều trị bệnh mà còn là giữ lại đôi chân và trả lại cho em cơ hội được bước đi trên chính đôi chân của mình.

Ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi Titan thành công. Đây là ca phẫu thuật thứ 5 do GS.TS.BS Trần Trung Dũng và ê-kíp thực hiện, đồng thời trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình điều trị của Nhi.

Từ một cô bé từng phải gắn khung nẹp sắt và đối mặt với nguy cơ mất chân, Nhi bắt đầu những bước đi đầu tiên trên chiếc chân được tái tạo bằng chính phương án điều trị mà gia đình từng đặt nhiều hy vọng.

Viết tiếp ước mơ và lời gửi gắm từ người thầy đặc biệt

Sau ca phẫu thuật, Nhi dần trở lại với việc học và cuộc sống thường ngày. Từ trải nghiệm của chính mình, Nhi bắt đầu quan tâm đến ngành Y và mong muốn sau này có thể giúp những bệnh nhân mắc ung thư xương có thêm cơ hội điều trị.

Nhi đặc biệt muốn tìm hiểu sâu hơn về căn bệnh từng lấy đi một phần tuổi thơ của mình. Khi tìm trường đại học, Nhi chọn VinUni để bắt đầu con đường gian nan ấy. Nếu trước đây, nghị lực giúp Nhi chống chọi lại với bệnh tật, thì lần này cũng chính nghị lực đã giúp em viết tiếp ước mơ trở thành bác sĩ.

Ngày khai giảng năm học mới, Nhi xuất hiện trên sân khấu VinUni trong Lễ trao áo Blouse trắng dành cho tân sinh viên Y khoa. Ngồi phía dưới, bố mẹ em lặng nhìn con gái. Người cha từng cùng con đi qua nhiều bệnh viện, từng đẩy xe lăn cho con trong những ngày tưởng chừng tuyệt vọng, giờ đây ngập tràn hy vọng khi thấy Nhi tự bước lên sân khấu bằng đôi chân đã được giữ lại sau ca phẫu thuật năm nào để nhận chiếc áo Blouse trắng từ chính vị bác sĩ đã cứu chữa cho mình.

Cũng trên sân khấu ấy, Nhi được gặp lại GS.TS.BS Trần Trung Dũng, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi cho mình. Nhiều năm trước, họ gặp nhau khi cô bé 15 tuổi đang đứng trước nguy cơ mất chân. Lần này, nữ sinh ấy đứng trước vị bác sĩ với tư cách một sinh viên với người thầy của mình.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng chia sẻ ông vẫn nhớ cô bé nhỏ nhắn năm nào, đặc biệt là mong muốn được đứng lên và đi lại sau ca mổ. “Ngày qua, em là bệnh nhân bé nhỏ được chúng tôi dốc lòng chữa trị; hôm nay, em đã là sinh viên Y khoa rạng rỡ của VinUni; và ngày mai, em sẽ là người đồng nghiệp sát cánh cùng chúng tôi tại Vinmec để chữa lành cho những bệnh nhân ung thư xương – căn bệnh từng lấy đi của em một phần tuổi thơ”, ông nói.

Với người bác sĩ, việc một bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường đã là một kết quả đáng nhớ, nhưng với Nhi, những bước đi sau ca mổ còn mở ra một hướng đi khác. Nữ sinh muốn học ngành Y không phải do đam mê từ những câu chuyện trong sách, mà từ trải nghiệm của một người từng nằm trên bàn mổ, từng chờ đợi một phương án điều trị và hiểu cảm giác của người bệnh khi không biết mình còn có thể đi lại hay không.

Từ cô bé từng phải tập đi với khung nẹp, Nhi nay bắt đầu những bước đầu tiên trong giảng đường Y khoa. Phía trước còn nhiều năm học tập, nhưng lần này, cô gái bước đi với một mục tiêu rõ ràng: tìm hiểu về ung thư xương và một ngày nào đó có thể giúp những bệnh nhân khác giữ lại cơ hội mà bản thân từng được trao.