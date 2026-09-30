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Thế giới

Boeing 737 của UAE phát tín hiệu khẩn cấp vì nghi không tặc, máy bay của Không quân Israel xuất kích

Quỳnh Như

TPO - Một chiếc Boeing 737 MAX của hãng Flydubai bay từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) đã hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út sau khi phát tín hiệu khẩn cấp và báo cáo mã cướp máy bay. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho thấy sự việc có thể bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi giữa các phi công.

Sáng 30/9, một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng Flydubai, đang trên đường từ Dubai đến Tel Aviv, đã phát tín hiệu khẩn cấp và quay đầu trên không phận Ả Rập Xê Út.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 737 chở khoảng 180 hành khách ban đầu phát mã 7700, tín hiệu quốc tế dùng để thông báo tình trạng khẩn cấp chung.

Một số trang theo dõi chuyến bay sau đó ghi nhận máy bay chuyển sang mã 7500 trong thời gian ngắn. Đây là mã bộ phát đáp được sử dụng khi phi hành đoàn báo cáo máy bay bị cướp hoặc có hành vi can thiệp trái phép.

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Ảnh minh hoạ.

Dữ liệu chuyến bay cũng cho thấy máy bay có thời điểm giảm độ cao đột ngột, tốc độ thay đổi trước khi đổi hướng. Lần cuối cùng máy bay được nhìn thấy trên dữ liệu theo dõi là gần sân bay Tabuk (Ả Rập Xê Út).

Theo tờ Times of Israel, chuyến bay của Flydubai sau khi phát tín hiệu khẩn cấp, đã hạ cánh xuống sân bay Tabuk ở Ả Rập Xê Út.

Tờ báo dẫn các nguồn tin an ninh Israel cho biết các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã được điều động sau khi phát hiện tín hiệu khẩn cấp. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng được cho là đã tiến hành tham vấn khẩn cấp.

Một quan chức Israel cho biết sự việc không liên quan đến không tặc, các tín hiệu can thiệp bất hợp pháp và tín hiệu khẩn cấp có thể xuất phát từ một cuộc tranh cãi giữa các phi công trên máy bay.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về vụ việc.

News18

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#Boeing 737 #Flydubai #tín hiệu khẩn cấp #không tặc #Tel Aviv #sân bay Tabuk #an ninh hàng không

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