Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Trường Phong

TPO - Chiều 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị.

tienphong-309dvc.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.H)

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, các ý kiến phát biểu tại hội nghị, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, giám sát, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao.

Nhấn mạnh về một số ưu điểm nổi bật, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kịp thời ban hành hệ thống quy chế, quy định đồng bộ để thống nhất cơ chế lãnh đạo, quản lý cán bộ chặt chẽ. Đến nay cơ bản đảm bảo "dòng chảy liên tục theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không ngắt quãng, không có khoảng trống". Theo ông Đỗ Văn Chiến, đây là ưu điểm lớn, đồng bộ trên các mặt công tác: tổ chức cán bộ, chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát và dân vận.

Cùng với đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoàn thành 100% đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 25/25 tổ chức Đảng trực thuộc và 56/56 tổ chức cơ sở Đảng.

Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, đại hội các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ các cấp, theo đúng chỉ đạo.

tienphong-309dvc1.jpg
Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.H)

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng thực hiện tốt các vấn đề liên quan chế độ, chính sách cán bộ trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Công tác quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, kết luận của Trung ương có phương châm rõ ràng. Thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2 được triển khai nghiêm túc, chủ động…

Lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tập trung khắc phục một số hạn chế đã được chỉ ra, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, số hóa hồ sơ, liên thông khai thác sử dụng hiệu quả; nghiên cứu triển khai đánh giá, phân loại, xếp loại cán bộ theo KPI và OKR. Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát các quy chế, quy định, phân công cán bộ phù hợp với quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc thù của đảng bộ…

Xem thêm

#Mặt trận Tổ quốc #Bộ Chính trị #Kiểm tra giám sát #Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương

Cùng chuyên mục

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - 'chí khí bền, đạo đức cao'

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - 'chí khí bền, đạo đức cao'

TPO - Ghi sổ lưu niệm tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện học tập, noi gương cụ Huỳnh Thúc Kháng, tiếp nối tinh thần “chí khí bền, đạo đức cao”, tận hiến cho Tổ quốc và nhân dân, chung sức xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Cháy quán 'Bếp hàng xóm' ở Hà Nội

Cháy quán 'Bếp hàng xóm' ở Hà Nội

TPO - Chiều 30/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán "Bếp hàng xóm" trên phố Tăng Bạt Hổ (Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tham quan triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư

Bộ trưởng Lương Tam Quang tham quan triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư

TPO - Ngày 30/9, trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham quan "Triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm".

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Nam Long khắc phục hậu quả tại 5 dự án

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Nam Long khắc phục hậu quả tại 5 dự án

TPO - Qua thanh tra 5 dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Công ty Nam Long) làm chủ đầu tư và nhà đầu tư, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, từ bán bất động sản trước khi công khai thông tin, kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng đến bán căn hộ khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, TTCP yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả.

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

TPO - Ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), hội thảo nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, tư tưởng đổi mới của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cho sự phát triển của báo chí và đất nước nói chung.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe