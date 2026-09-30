Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

TPO - Chiều 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.H)



Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, các ý kiến phát biểu tại hội nghị, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, giám sát, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao.

Nhấn mạnh về một số ưu điểm nổi bật, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kịp thời ban hành hệ thống quy chế, quy định đồng bộ để thống nhất cơ chế lãnh đạo, quản lý cán bộ chặt chẽ. Đến nay cơ bản đảm bảo "dòng chảy liên tục theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không ngắt quãng, không có khoảng trống". Theo ông Đỗ Văn Chiến, đây là ưu điểm lớn, đồng bộ trên các mặt công tác: tổ chức cán bộ, chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát và dân vận.

Cùng với đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoàn thành 100% đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 25/25 tổ chức Đảng trực thuộc và 56/56 tổ chức cơ sở Đảng.

Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, đại hội các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ các cấp, theo đúng chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.H)



Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng thực hiện tốt các vấn đề liên quan chế độ, chính sách cán bộ trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Công tác quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, kết luận của Trung ương có phương châm rõ ràng. Thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2 được triển khai nghiêm túc, chủ động…

Lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tập trung khắc phục một số hạn chế đã được chỉ ra, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, số hóa hồ sơ, liên thông khai thác sử dụng hiệu quả; nghiên cứu triển khai đánh giá, phân loại, xếp loại cán bộ theo KPI và OKR. Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát các quy chế, quy định, phân công cán bộ phù hợp với quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc thù của đảng bộ…