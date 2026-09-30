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Xã hội

Công an ba thành phố lớn chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số

Thanh Hà

Chiều 30/9, Công an TP. Hà Nội chủ trì tổ chức tọa đàm “Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP”. Tham dự tọa đàm có đại diện Công an TPHCM và Công an TP. Hải Phòng.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình giao lưu thể thao, tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả công tác Công an. Đối với Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng - những đô thị lớn, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự - yêu cầu này càng đặt ra cấp thiết.

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Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Tại tọa đàm, Công an TP. Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm tổ chức triển khai chuyển đổi số, xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, điều hành. Từ năm 2025 đến nay, Công an TP. Hà Nội đã ban hành, triển khai và tổ chức quán triệt 142 văn bản liên quan; duy trì phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Đáng chú ý, đến tháng 7/2026, gần 5.000 camera AI đã được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm; đồng thời triển khai dự án hơn 21.000 camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn của thành phố.

Cùng với đó, Công an TP. Hà Nội triển khai thử nghiệm giải pháp công nghệ Hà Nội Smart Police từ ngày 2/9/2026, hướng tới cả hai nhóm tiện ích phục vụ người dân và hệ thống phục vụ chỉ huy, điều hành.

Việc kết hợp UAV, camera và AI trong giám sát giao thông, trật tự đô thị cũng bước đầu cho thấy hiệu quả, trực tiếp xử lý 131 vi phạm, chuyển 1.873 trường hợp để phân loại, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ xử lý; hỗ trợ xử lý 2 vụ tai nạn giao thông và 38 trường hợp thông báo, phối hợp giải quyết ùn tắc, sự cố.

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Đại diện các đơn vị tham gia tọa đàm.

Đại diện Công an TPHCM chia sẻ cách tiếp cận lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong chuyển đổi số. Thành phố đã làm sạch, làm giàu hơn 3,8 triệu hồ sơ đất đai, xác minh hơn 4,9 triệu hồ sơ dân cư; cấp hơn 7,17 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, trong đó hơn 6,84 triệu tài khoản đã được kích hoạt.

Mô hình “Trạm Công dân số” được Bộ Công an ghi nhận là sáng kiến trong cải cách hành chính, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trong khi đó, Công an TP. Hải Phòng tập trung phát huy giá trị dữ liệu dân cư, định danh điện tử để hình thành các sản phẩm số phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác nghiệp vụ.

TP. Hải Phòng đã chuẩn hóa hơn 1,38 triệu thửa đất, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu chuyên ngành; xây dựng 54 nguồn dữ liệu chiến lược và triển khai các mô hình ứng dụng dữ liệu, AI trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm trên không gian mạng.

Trong đó, giải pháp “Lắng nghe mạng xã hội” bước đầu hỗ trợ tự động quét, phân tích, phát hiện dấu hiệu vi phạm để cán bộ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

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#Chuyển đổi số công an #Công an Hà Nội #Công an Hồ Chí Minh #Công an Hải Phòng #Khoa học công nghệ

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