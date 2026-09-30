Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng.

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2026, chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm 2026.

Cùng dự và chỉ đạo tại Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi đối với toàn bộ Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, trong đó, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, triển khai hiệu quả các mặt công tác Công an quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trọng tâm quý 3 và 9 tháng năm 2026, phương hướng công tác từ nay đến cuối năm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an...

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương và các báo cáo chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Đồng tình với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay, được thể hiện nổi bật trong quý 3/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tính hành động, quyết liệt vì Đảng, vì dân tiếp tục được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể, điển hình là tham mưu ban hành 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những Nghị quyết có tính lịch sử, lần đầu tiên Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt, an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu 12,09%. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, từ năm 2026-2027, đã có 6 trường văn hóa Công an nhân dân đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn. Các hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế tiếp tục được triển khai sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác Công an.

Chuyển mạnh từ "ứng phó" sang "dự báo - phòng ngừa - định hình hiệu quả"; nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu, làm nòng cốt thúc đẩy triển khai quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành.

Trung ương đã ban hành các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay. Chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề hiện nay là phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể; tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.