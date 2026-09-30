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Cháy quán 'Bếp hàng xóm' ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Chiều 30/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán "Bếp hàng xóm" trên phố Tăng Bạt Hổ (Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

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Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 16h cùng ngày tại quán "Bếp hàng xóm" trên phố Tăng Bạt Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH Công an TP. Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Người dân cho biết, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng mái quán ăn. Sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Những người ở trong quán khi phát hiện có cháy đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài thoát thân.

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Phần mái ngôi nhà bị lửa cháy đen.

Đến hơn 17h đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận, ngôi nhà cao 3 tầng với diện tích hàng trăm mét vuông. Tầng 1,2 là nơi ăn uống, tầng 3 là khu bếp.

Tại hiện trường, khu vực tầng mái ngôi nhà có nhiều tre nứa bị cháy đen. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

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#Cháy quán ăn #Hỏa hoạn Hà Nội #Lực lượng chữa cháy #Bếp hàng xóm #Thiệt hại tài sản #Cháy bếp hàng xóm

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