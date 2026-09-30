Lào Cai: Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông số cho gần 30 cán bộ cốt cán xã Phong Dụ Hạ

Ngày 30/9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Phong Dụ Hạ, xã Phong Dụ Hạ phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông, tuyên truyền thông tin qua mạng xã hội và nhóm cộng đồng năm 2026.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững về truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Chương trình đã thu hút sự tham gia học tập của trên gần 30 học viên là thành viên cốt cán đến từ các chi bộ thôn, bản cơ sở trên địa bàn xã.

Gần 30 cán bộ cơ sở là Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn bản tham gia buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở đã được nhà báo Hồ Sỹ Lực và Nguyễn Trọng Tài của Báo Tiền Phong truyền đạt, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế về kỹ năng viết tin bài, phương pháp chụp ảnh báo chí bằng điện thoại, cũng như cách thức quản lý, định hướng và lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên các nhóm cộng đồng Zalo, Facebook.

Ông Nông Dương Bình, phụ trách Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phong Dụ Hạ thông tin về lớp tập huấn.

Thông qua các chuyên đề thiết thực, học viên được hướng dẫn cụ thể về kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và viết tin, bài tuyên truyền trên nền tảng số. Phương pháp vận hành, quản lý hiệu quả các trang, nhóm mạng xã hội cộng đồng tại địa phương. Kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình bằng điện thoại thông minh phục vụ công tác truyền thông cơ sở.

Nhà báo Nguyễn Trọng Tài, Báo Tiền Phong hướng dẫn việc sử dụng hình ảnh cho công tác truyền thông tại cơ sở.

Nhà báo Hồ Sỹ Lực chia sẻ kinh nghiệm trong cách viết tin, bài và cung cấp thông tin báo chí đến các bộ cơ sở tại buổi tập huấn.

Lớp tập huấn không chỉ giúp các học viên tiếp cận với các phương thức truyền thông hiện đại mà còn góp phần lan tỏa những chính sách, mô hình hay về giảm nghèo. Qua đó, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn xã Phong Dụ Hạ.