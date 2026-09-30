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Phó Chủ tịch Hà Nội: Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, không chuyển biến

Trần Hoàng

TPO - Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Quan điểm là tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhưng cũng kiên quyết thu hồi nếu dự án không có chuyển biến.

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, Sở đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đạt một số kết quả tích cực.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời tham mưu cho UBND thành phố ban hành các Nghị quyết thi hành Luật Thủ đô; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai, môi trường, nông nghiệp.

Sở cũng đã tham mưu cho thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, trong đó có 7 cầu vượt qua sông Hồng, đường vành đai 2.5, Quốc lộ 6.

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Quang cảnh buổi làm việc

Triển khai Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, ký quy chế liên vùng Thủ đô về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp tổ chức động thổ các nhà máy, nâng công suất xử lý chất thải sinh hoạt (Amaccao, Núi Thoong, Thiên Ý)...

Đáng chú ý, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục được Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh. Hiện, toàn thành phố đã cập nhật 3,9 triệu trong tổng số 4,88 triệu thửa đất và làm sạch 2,63 triệu thửa.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu sở đổi mới phương thức tham mưu, đảm bảo hiệu quả công việc, rõ cách giải quyết, không chung chung, lòng vòng, né tránh, đùn đẩy.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, ông Bùi Duy Cường đề nghị Sở tập trung giải quyết các nhiệm vụ đang chậm, quá hạn; thúc đẩy các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026. Đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, cần chú trọng hậu kiểm.

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Dự án Landmark 51 - Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor bị Hà Nội nêu tên trong các dự án chậm tiến độ yêu cầu triển khai ngay.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận đất nông lâm trường về địa phương quản lý; tập trung hướng dẫn, đôn đốc việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Tiếp tục chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là 27 công trình, dự án lớn, trọng điểm và các dự án còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cùng với tiếp tục đề xuất, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Quan điểm là tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhưng cũng kiên quyết thu hồi nếu dự án không có chuyển biến.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Sở tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án xử lý chất thải còn chậm. Tăng cường quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. Sớm hoàn thành kiểm kê khí thải cấp thành phố, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp vùng Thủ đô trong quản lý môi trường...

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#Hà Nội #Quản lý đất đai #Dự án chậm tiến độ #Chính sách môi trường #Giải phóng mặt bằng #dự án chậm triển khai #dự án ma #sở nông nghiệp môi trường #đơn thư khiếu kiện

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