Vụ xây nhầm nhà 3 tầng sang đất hàng xóm: Đang tiến hành di dời về đúng vị trí

Không dừng lại ở hàng hóa thương mại đơn thuần, các sản phẩm OCOP đặc sắc của Hà Nội đang được đầu tư về thiết kế và câu chuyện sản phẩm để trở thành những "đại sứ văn hóa", qua đó gia tăng giá trị kinh tế, gìn giữ di sản và khơi dậy sức sống cho các làng nghề.