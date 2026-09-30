Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng sang đất hàng xóm: Đang tiến hành di dời về đúng vị trí

Hiểu Minh

TPO - Phát hiện xây nhầm vị trí khi công trình đã hoàn thiện, chủ nhà đã tiến hành đục phá chân móng và bóc tách toàn bộ hạ tầng ngầm để di dời công trình sang thửa đất liền kề. Vụ việc xảy ra tại thôn Việt Hùng, xã Đông Anh, TP Hà Nội.

tp_743972946-2012905352610678716-6024990336022003150-c8578d3785777a647b46a34b495ab63f.jpg
Ngôi nhà 3 tầng tại xóm Đông, thôn Việt Hùng, xã Đông Anh bị xây nhầm trên thửa đất liền kề.
tp_743972925-2012905352610678716-6024990336022003150-8e61bbdda19da71501d0874def3d8a05.jpg
tp_743972893-2012905352610678716-6024990336022003150-ae71654db5bea6bc8242d715a854886f.jpg
Ngôi nhà nằm trong khu vực giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc với nhiều tiện ích
tp_743973058-2012905352610678716-6024990336022003150-f85c3fa164876db2a6f758ba6d47b538.jpg
Ngôi nhà 3 tầng đã hoàn thiện thì phát hiện xây nhầm đất
tp_743973014-2012905352610678716-6024990336022003150-26fae1d2dc31aee624c16770bde3f7ec.jpg
Khoảnh đất trống nằm sát vách ngôi nhà xây nhầm hiện chứa đầy gạch vỡ, phế liệu. Đây chính là lô đất cần phải chuyển nhà sang
tp_743972970-2012905352610678716-6024990336022003150-70adcc1b0fbfde1c1ea1abcc6370b1ce.jpg
Phần chân tường và nền móng của khối nhà đang phải đập phá để xử lý, làm lộ ra hệ thống đường ống thoát nước.
tp_743973081-2012905352610678716-6024990336022003150-0536afb0f82f1fb45452337deef7b58e.jpg
Theo người dân tại khu vực, khu đất này được tách làm 2 thửa đất với diện tích tương đương nhau. Ban đầu người mua không đến xem đất, chỉ mua bán trên giấy tờ, do đó dẫn đến sự việc xây nhầm.
tp_743973143-2012905352610678716-6024990336022003150-8a6c06f2a25d3dc6664c7e4c43cfd3bd.jpg
Đến thời điểm này, chủ nhà đã nhờ "thần đèn" di chuyển nguyên khối ngôi nhà. Phần chân tường và nền móng cũ đang được công nhân đục phá, làm rỗng dần bề mặt.
tp_743972992-2012905352610678716-6024990336022003150-d70c404c550cebdefcb54aa4cdbf6048.jpg
Bên trong nhà, hệ thống nền sàn khu vực vệ sinh cũng đã được đào xới sâu xuống đất. Thợ thi công phải bóc tách và cắt đứt hoàn toàn các đường ống cấp thoát nước ngầm để việc dịch chuyển khối nhà thuận lợi.
tp_743973203-2012905352610678716-6024990336022003150-332ea634028b3d11ae4154949c326df8.jpg
Được biết, chi phí di dời khối nhà khoảng hơn 200 triệu đồng
tp_donganh.jpg
Hiện căn nhà xây nhầm đã sẵn sàng di dời

Xem thêm

#Xây dựng nhầm vị trí #Di dời nhà #Đất thổ cư Hà Nội #Xây dựng sai phép #Xử lý công trình xây dựng #xây nhầm nhà #Việt Hùng #xã Đông Anh

Cùng chuyên mục

Nông nghiệp Chương Mỹ: Tối ưu giá trị đất từ tư duy 'vành đai xanh thông minh'

Nông nghiệp Chương Mỹ: Tối ưu giá trị đất từ tư duy 'vành đai xanh thông minh'

Trước áp lực đô thị hóa, phường Chương Mỹ đang từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp từ gia tăng sản lượng sang tối ưu hóa giá trị trên từng đơn vị diện tích. Thông qua việc ứng dụng công nghệ cao, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và chuỗi liên kết chế biến sâu, địa phương từng bước hình thành "vành đai xanh thông minh" phục vụ thị trường đô thị.

Từ sản phẩm làng nghề đến 'đại sứ văn hóa'

Từ sản phẩm làng nghề đến 'đại sứ văn hóa'

Không dừng lại ở hàng hóa thương mại đơn thuần, các sản phẩm OCOP đặc sắc của Hà Nội đang được đầu tư về thiết kế và câu chuyện sản phẩm để trở thành những "đại sứ văn hóa", qua đó gia tăng giá trị kinh tế, gìn giữ di sản và khơi dậy sức sống cho các làng nghề.

Hà Nội: Trợ lực 84 làng nghề 'định danh' thương hiệu

Hà Nội: Trợ lực 84 làng nghề 'định danh' thương hiệu

Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nhận diện, tạo đòn bẩy vững chắc để các giá trị thủ công truyền thống của Thủ đô tự tin vươn xa ra thị trường quốc tế.

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Tận dụng diện tích đất vườn và nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, mô hình nuôi dúi má đào sinh sản kết hợp thương phẩm của anh Phan Đức Chính (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.

Hà Nội khuyến khích lãnh đạo doanh nghiệp vốn nhà nước tự nguyện từ chức khi không còn đủ uy tín

Hà Nội khuyến khích lãnh đạo doanh nghiệp vốn nhà nước tự nguyện từ chức khi không còn đủ uy tín

TPO - Đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội, Thành phố khuyến khích việc tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe