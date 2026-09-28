Bên trong bến xe Yên Sở 120 tỷ đồng sắp phục vụ hành khách

TPO - Sau hơn 1 năm xây dựng, bến xe khách Yên Sở hiện hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đưa vào vận hành, kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các bến xe phía Nam Hà Nội và tổ chức lại luồng xe khách liên tỉnh.
TPO - Đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương ở Nghệ An đã phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng làm thao trường, chuẩn bị công sự, góp phần bảo đảm điều kiện phục vụ huấn luyện năm 2026.
TPO - Những bông hoa nhiều màu sắc được trình chiếu bằng đèn LED lên các trụ cầu vượt Cầu Giấy - Láng (Hà Nội), tạo điểm nhấn giữa nút giao đông đúc, phần nào làm dịu cảm giác căng thẳng của người đi đường sau một ngày làm việc.
TPO - Cầu Nhật Tân đông xe cả hai chiều đầu giờ sáng 28/9, một số thời điểm ùn tắc cục bộ, dù các biển cảnh báo khoảng cách giữa các xe đã được tháo dỡ từ chiều 27/9.
TPO - Nằm giữa khuôn viên rộng 6.000m² ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng, căn nhà của đôi vợ chồng trẻ được bao quanh bởi cây ăn trái, thảm cỏ và nhiều khoảng xanh. Đặc biệt, cây chôm chôm khoảng 15 năm tuổi ngay trước hiên nhà đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Tối 27/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện quy tụ những tên tuổi đình đám nhất ngành âm nhạc thế giới.
TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.
TPO - Chiều 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, ngay trong ngày đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Sau khi các biển được tháo dỡ, dòng phương tiện qua cầu thông thoáng hơn.
TPO - Tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2026 sắp diễn ra ở Cần Thơ. Ban tổ chức bố trí khoảng 25.000 chậu lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, tạo không gian trưng bày sinh động, trực quan về cây lúa và ngành hàng lúa gạo.
TPO - Cục CSGT đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp và tổ chức lại thành 3 làn xe chạy mỗi chiều trên tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện thực tế đã vượt quá xa năng lực thiết kế ban đầu.
TPO - Khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và kiến thức lịch sử của các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận nhiều phản hồi tích cực.
TPO - Từ chiều đến tối 26/9, cầu Nhật Tân và khu vực đường dẫn xảy ra ùn tắc kéo dài, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm.
TPO - Chính quyền Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận sau đợt mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu.
TPO - Những phần quà nhỏ, những đêm hội rộn ràng tiếng cười được đoàn viên, thanh niên mang đến trẻ em vùng biên, vùng cao Tuyên Quang, giúp các em có một mùa Trung thu đủ đầy và ấm áp hơn.
TPO - Kỹ sư và công nhân đường sắt Việt Nam vượt qua các thách thức về địa hình và thời tiết, thi công xuyên đêm tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc nhằm kịp chạy thử trước tháng 3 năm tới, phục vụ sự kiện APEC 2027.
TPO - Những tòa nhà cao tầng quen thuộc ở phía Tây Hà Nội biến thành những “hòn đảo” giữa biển mây, khi lớp sương mỏng phủ ngang đường chân trời.
TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.