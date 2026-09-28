Căn nhà giữa vườn cây của đôi vợ chồng trẻ gây sốt

TPO - Nằm giữa khuôn viên rộng 6.000m² ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng, căn nhà của đôi vợ chồng trẻ được bao quanh bởi cây ăn trái, thảm cỏ và nhiều khoảng xanh. Đặc biệt, cây chôm chôm khoảng 15 năm tuổi ngay trước hiên nhà đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Trên thị trường xuất hiện hàng loạt thông tin rao bán, cắt lỗ nhưng vẫn rất khó có giao dịch thành công. Nguyên nhân lớn nhất hiện nay là do áp lực dòng tiền của những người sử dụng đòn bẩy cao. Loại tài sản này có nên mua?
TPO - Đến nay, Thái Nguyên đã có hơn 3,12 triệu thửa đất làm sạch đạt Nhóm 1 (chiếm 78,5%), trong đó 2,28 triệu thửa đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Theo dữ liệu của Cục Quản lý đất đai, Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số lượng thửa đất đã đồng bộ.
Nhà trong ngõ cụt thường có giá thấp hơn những căn cùng khu vực, đổi lại người mua phải chấp nhận những hạn chế về giao thông, chỗ đỗ xe và khả năng kinh doanh.
Giá chung cư tại khu vực Linh Đàm ghi nhận giảm. Tuy nhiên, người mua vẫn dè dặt do hạ tầng quá và một số dự án vướng vấn đề pháp lý.
TPO - Hà Nội cấm doanh nghiệp đấu giá sau vụ bỏ cọc khu 'đất vàng'; Đấu giá đất vùng ven Hà Nội, giá trúng cao nhất vượt 106 triệu/m2; Bất động sản cho thuê hiện ra sao?; Diễn biến mới dự án Khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 28/9.
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 có 62 hạng mục, gồm 54 giải dành cho cá nhân và 8 giải dành cho doanh nghiệp. Năm nay, chương trình tăng cường sử dụng dữ liệu hoạt động trên Batdongsan.com.vn trong đánh giá nhà môi giới, đồng thời mở rộng số lượng giải thưởng cho nhóm doanh nghiệp.
Tối ngày 19/09/2026, tại Vòng xuyến E1, Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi đã tổ chức thành công trọn vẹn đêm hội Trung thu thường niên với chủ đề "Vầng Trăng Cổ Tích 2026". Sự kiện cộng đồng này không chỉ mang đến sân chơi nghệ thuật đặc sắc cho toàn thể cư dân Ciputra, mà còn khẳng định cam kết nâng tầm chất lượng sống thông qua các giá trị văn hóa tinh thần.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đời sống tinh thần ngày càng được chú trọng, văn hóa – nghệ thuật ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng của quốc gia và trở thành định hướng trụ cột theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; trong đó đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc, gắn bó sâu sắc với kinh tế, xã hội và sự phát triển của con người. Đó cũng là lý do năm 2026, lần đầu tiên ngày 24/11 được chọn là “Ngày văn hóa Việt Nam”.
Khả năng tiếp cận giao thông và không gian xanh đều là yếu tố ảnh hưởng đến cách người mua đánh giá một môi trường sống. Song, ghi nhận từ thị trường nhà ở TPHCM cho thấy bài toán vị trí đang được nhìn rộng hơn là khoảng cách địa lý đơn thuần.
TPO - Chưa được Sở Xây dựng TPHCM cấp phép đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương vẫn bán 682 căn hộ thuộc các lô D3 và D4 của dự án Dream Home Riverside nên bị phạt 900 triệu đồng.
TPO - Bộ Xây dựng đang đề xuất mở rộng các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản được phép chuyển nhượng, trong đó đáng chú ý là nhà ở và công trình xây dựng có sẵn nhưng chưa có sổ đỏ. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Dinh thự sườn đồi hướng vịnh Vịnh Mây: Sổ đỏ lâu dài tạo nền tảng cho một gia sản truyền đời
TPO - Công ty TNHH Duyên Hà bị Hà Nội cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 18 tháng sau khi bỏ cọc khu đất xây khách sạn 5 sao tại số 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình).
TPO - Căn hộ tại Hà Nội được cải tạo để chuẩn bị cho cuộc sống của chủ nhà cùng ba người con sau 5 năm du học ở nước ngoài. Từ một dấu mốc của gia đình, không gian sống được làm mới với gỗ nâu ấm, những gam màu dịu và các đường cong xuất hiện xuyên suốt.
TPO - Khi sổ đỏ đã được cấp nhưng phát hiện thông tin bị sai, cơ quan nào có thẩm quyền đính chính hoặc thu hồi? Đặc biệt, trường hợp sổ đỏ được cấp lần đầu rồi sau đó đăng ký biến động, thẩm quyền được xác định thế nào? Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Đề xuất nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’; Chung cư The Pride: Chủ đầu tư vi phạm 'đẩy' cả trăm căn hộ 'treo' sổ hồng suốt thập kỷ; Đề xuất đưa đất nền ngoài dự án vào luật, chặn 'đầu nậu' phân lô bán nền;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/9.