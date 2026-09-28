Căn nhà giữa vườn cây của đôi vợ chồng trẻ gây sốt

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đời sống tinh thần ngày càng được chú trọng, văn hóa – nghệ thuật ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng của quốc gia và trở thành định hướng trụ cột theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; trong đó đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc, gắn bó sâu sắc với kinh tế, xã hội và sự phát triển của con người. Đó cũng là lý do năm 2026, lần đầu tiên ngày 24/11 được chọn là “Ngày văn hóa Việt Nam”.