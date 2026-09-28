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Địa ốc

Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu

P.V

Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 có 62 hạng mục, gồm 54 giải dành cho cá nhân và 8 giải dành cho doanh nghiệp. Năm nay, chương trình tăng cường sử dụng dữ liệu hoạt động trên Batdongsan.com.vn trong đánh giá nhà môi giới, đồng thời mở rộng số lượng giải thưởng cho nhóm doanh nghiệp.

Đặt dữ liệu hoạt động trên nền tảng vào trọng tâm ghi nhận nghề môi giới

Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam được Batdongsan.com.vn tổ chức qua nhiều năm, hướng tới ghi nhận những cá nhân có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực và thể hiện tính chuyên nghiệp trong nghề môi giới bất động sản. Năm 2026, chương trình tiếp tục được triển khai với những điều chỉnh trong hệ thống đánh giá, đồng thời mở rộng phạm vi vinh danh sang các doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách các nhà môi giới được đánh giá dựa trên nhiều nhóm dữ liệu hoạt động trên Batdongsan.com.vn. Hệ thống tiêu chí dành cho cá nhân gồm 5 nhóm: chất lượng, kinh nghiệm, hiệu quả, nhiệt huyết và uy tín.

Trong đó, chất lượng được thể hiện qua chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Kinh nghiệm được xác định dựa trên số năm hoạt động trên Batdongsan.com.vn. Hiệu quả gắn với lượt khách hàng liên hệ qua nền tảng. Mức độ hoạt động được phản ánh qua số lượng tin đăng, hoạt động đẩy tin, trong khi uy tín được xem xét thông qua tin đăng xác thực và tin đăng có video.

Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam được đông đảo cộng đồng môi giới chờ đón.
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam được đông đảo cộng đồng môi giới chờ đón.

Tổng điểm được quy đổi về thang 100 để xác định thứ hạng ở từng hạng mục. Việc kết hợp nhiều nhóm dữ liệu giúp đánh giá kết quả hoạt động của nhà môi giới trên nhiều khía cạnh, thay vì chỉ dựa vào một chỉ số.

Năm nay, quy mô chương trình có tổng cộng 62 hạng mục, gồm 54 giải dành cho cá nhân và 8 giải dành cho doanh nghiệp. Ở nhóm cá nhân toàn quốc, chương trình có 1 giải Nhà Môi Giới Xuất Sắc Toàn Quốc, 3 giải Nhà Môi Giới Xuất Sắc Lĩnh Vực Bán Toàn Quốc và 1 giải Nhà Môi Giới Xuất Sắc Lĩnh Vực Cho Thuê Toàn Quốc.

Các giải theo khu vực được phân bổ tại miền Bắc, miền Nam và miền Trung, tập trung vào các nhóm đất, đất nền, cho thuê, bất động sản cao tầng và thấp tầng. Miền Bắc có 16 giải, miền Nam có 21 giải và miền Trung có 7 giải.

Việc mở rộng hệ thống giải thưởng sang doanh nghiệp là một điểm mới của mùa giải năm nay. 8 hạng mục dành cho doanh nghiệp gồm Doanh nghiệp Xuất sắc Toàn quốc, Doanh nghiệp Xuất sắc Lĩnh vực Bán, Doanh nghiệp Xuất sắc Lĩnh vực Cho thuê, cùng các hạng mục thuộc nhóm Doanh nghiệp Triển vọng.

Ba giải thuộc nhóm này gồm: Doanh nghiệp Hợp tác Chiến lược Xuất sắc, Doanh nghiệp Đồng hành Nổi bật và Doanh nghiệp Tiên phong Thị trường Sơ cấp.

Sự thay đổi này mở rộng phạm vi ghi nhận từ cá nhân sang tổ chức, đặt đội ngũ môi giới và năng lực phát triển đội ngũ vào một phần của câu chuyện về chất lượng hoạt động doanh nghiệp.

Từ sự ghi nhận trong nước tới cơ hội vinh danh khu vực

Bên cạnh các hạng mục dựa trên dữ liệu hoạt động, Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 có 5 giải Nhà Môi Giới Được Yêu Thích Nhất, ghi nhận sự tín nhiệm từ khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng. Điểm bình chọn được tính với tỷ trọng 70% từ website và 30% từ mạng xã hội. Hạng mục này đăng ký từ ngày 7/9 đến 7/10, bình chọn từ 21/10 đến 4/11 và dự kiến công bố kết quả ngày 12/11/2026.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2026 là cơ hội vinh danh tại Bangkok, Thái Lan dành cho các cá nhân và doanh nghiệp đạt giải xuất sắc nhất toàn quốc. Đây là bước mở rộng phạm vi ghi nhận từ thị trường Việt Nam ra khu vực, khi các đại diện tiêu biểu có cơ hội tham dự Gala vinh danh do PropertyGuru Group tổ chức tại Bangkok, giao lưu cùng cộng đồng môi giới và doanh nghiệp bất động sản trong khu vực.

Việc xuất hiện tại một sự kiện vinh danh cấp khu vực cũng mở thêm cơ hội để cá nhân và doanh nghiệp nâng cao độ nhận diện, củng cố uy tín nghề nghiệp và xây dựng thương hiệu trên thị trường bất động sản.

Với việc kết hợp dữ liệu hoạt động và cơ chế bình chọn từ cộng đồng, Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 mở rộng cách thức ghi nhận những đóng góp trong nghề môi giới, từ cá nhân đến doanh nghiệp. Chương trình tiếp tục được triển khai với thông điệp “Khẳng định uy tín, nâng tầm vị thế”, hướng tới việc ghi nhận những thành tích được thể hiện qua quá trình hoạt động thực tế trên thị trường.

Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại website chính thức của Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026.

#giải thưởng #môi giới bất động sản #Việt Nam #dữ liệu #doanh nghiệp #cá nhân #bình chọn

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