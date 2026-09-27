Địa ốc 24H: Nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán?; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’

TPO - Đề xuất nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’; Chung cư The Pride: Chủ đầu tư vi phạm 'đẩy' cả trăm căn hộ 'treo' sổ hồng suốt thập kỷ; Đề xuất đưa đất nền ngoài dự án vào luật, chặn 'đầu nậu' phân lô bán nền;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/9.
TPO - Căn hộ tại Hà Nội được cải tạo để chuẩn bị cho cuộc sống của chủ nhà cùng ba người con sau 5 năm du học ở nước ngoài. Từ một dấu mốc của gia đình, không gian sống được làm mới với gỗ nâu ấm, những gam màu dịu và các đường cong xuất hiện xuyên suốt.
TPO - Khi sổ đỏ đã được cấp nhưng phát hiện thông tin bị sai, cơ quan nào có thẩm quyền đính chính hoặc thu hồi? Đặc biệt, trường hợp sổ đỏ được cấp lần đầu rồi sau đó đăng ký biến động, thẩm quyền được xác định thế nào? Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Người đang thuê căn hộ thuộc tài sản công theo quy định pháp luật về nhà ở thuộc diện bị thu hồi được hưởng các chính sách về di dời, hỗ trợ, bố trí tạm cư, thuê, thuê mua, mua nhà ở tái định cư. Còn người sử dụng căn hộ thuộc tài sản công có trách nhiệm bàn giao nhà theo hiện trạng cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
TPO - Từ nay đến hết năm 2030, UBND cấp xã ở TPHCM quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng, không phân biệt địa bàn bố trí tái định cư.
Một dự án bất động sản không chỉ được định hình bởi những công trình được xây dựng, mà còn bởi môi trường sống hình thành xung quanh những công trình ấy.
TPO - Trên khu đất rộng 750 m² sát hồ An Khánh (Hà Nội), ngôi nhà ba tầng được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà, đồng thời là chốn trở về của con cháu mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Không gian vì thế được tổ chức để một gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.
TPO - Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, nhà container trên đất rừng; Xưởng may trên "đất vàng" Hà Nội sẽ thành dự án nhà ở cao cấp; Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ từ loạt dự án nhà ở;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/9.
Với khoản vay lên tới 70% giá bán căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng, chiết khấu thanh toán sớm tới 13,5% cùng quà tặng và đặc quyền nghỉ dưỡng, Newtown Diamond đang tạo lợi thế rõ rệt cho khách hàng lựa chọn sở hữu trong giai đoạn hiện tại. Đây là giá trị cộng thêm trên nền tảng một dự án mặt biển, kề sân gôn và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế phía Nam Đà Nẵng.
TPO - Đất sử dụng ổn định từ trước năm 1980, có biên lai đóng thuế đất ở từ năm 1994 nhưng hồ sơ địa chính lại ghi đất vườn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ căn cứ để xem xét cấp sổ đỏ lần đầu.
Sáng 25/9, 80 triệu cổ phiếu của CTCP Đông Tây Land (mã CK: DTR) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên 10.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng.
Từ 1/7/2025, Quận 7 (TP.HCM) không còn là đơn vị hành chính cấp quận mà được sắp xếp lại thành 4 phường mới. Đây là điều người thuê trọ khu vực này cần nắm để tra cứu thông tin chính xác.
Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Diễn ra đúng cột mốc 50 năm thành lập, kết quả tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong minh bạch thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận và xây dựng niềm tin với thị trường vốn.
TPO - Cấp xã được quyết giá bán nhà tái định cư tại TPHCM; Vốn đắt, doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ; Thuế chống đầu cơ đất: Cần làm rõ thế nào là bỏ hoang, găm giữ?; Tính niên hạn công trình, giá chung cư sẽ thay đổi thế nào?;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 25/9.
TPO - Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn KIDO vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Lavenue - chủ khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM. Ở chiều ngược lại, TPHCM dự kiến dùng khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn để thanh toán hợp đồng BT cho dự án cầu Cần Giờ.
TPO - Từ căn phòng cũ, không gian ngủ chung của hai bé gái được thay đổi bằng một bảng màu hồng mauve cùng những đường cong, hốc vòm và chi tiết nội thất mềm mại.
TP.HCM đang chuẩn bị quy hoạch TOD dọc loạt tuyến metro trọng điểm như tuyến Bến Thành - Suối Tiên, metro số 2, ga Thủ Thiêm, Bến Thành - Cần Giờ.