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Địa ốc

Khi phát triển bất động sản gắn với trách nhiệm trong phát triển đô thị

P.V

Một dự án bất động sản không chỉ được định hình bởi những công trình được xây dựng, mà còn bởi môi trường sống hình thành xung quanh những công trình ấy.

Sau hơn 23 năm phát triển, CityLand Group theo đuổi mục tiêu phát triển bất động sản gắn với quy hoạch đồng bộ, cộng đồng cư dân và chất lượng sống đô thị.

Từ công trình đến môi trường sống

Trong quá trình đô thị hóa, cách nhìn về giá trị của một dự án bất động sản đang dần thay đổi. Một khu dân cư không chỉ được đánh giá qua kiến trúc hay số lượng sản phẩm, mà còn qua khả năng đáp ứng những nhu cầu diễn ra mỗi ngày của cư dân tại đó.

Bởi sau khi công trình hoàn thiện, nhịp sống của cộng đồng cư dân mới thực sự bắt đầu.

Đó là câu chuyện của cảnh quan, giao thông, trường học, dịch vụ, những khoảng xanh để nghỉ ngơi và các không gian chung để cư dân gặp gỡ. Khi những yếu tố ấy cùng vận hành, một tập hợp công trình mới dần trở thành khu dân cư, rồi từ khu dân cư hình thành cộng đồng.

Đây cũng là cách có thể nhìn lại hành trình phát triển bất động sản của CityLand trong hơn hai thập kỷ qua.

Tại TP.HCM, các dự án như CityLand Riverside, CityLand Garden Hills, CityLand Center Hills hay CityLand Park Hills được phát triển theo hướng kết hợp nhà ở với cảnh quan, thương mại, giáo dục và các chức năng phục vụ đời sống cộng đồng.

Khi cư dân đã về sinh sống, yêu cầu đối với một khu đô thị cũng bước sang giai đoạn khác: không chỉ duy trì chất lượng công trình, mà còn phải tiếp tục vận hành tiện ích, cảnh quan và bổ sung những dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Việc đồng hành phối hợp với ban ngành các cấp và các đơn vị liên quan triển khai Trạm Công dân số tại Khu dân cư CityLand Park Hills thời gian gần đây là một ví dụ. Mô hình giúp cư dân tiếp cận một số dịch vụ hành chính công, y tế số, tra cứu thông tin và tiện ích dân sinh ngay trong khu vực sinh sống.

Điều đó cho thấy một cách tiếp cận: hoàn thành công trình không đồng nghĩa với việc quá trình phát triển đã kết thúc.

Mỗi dự án bất động sản đều là một phần của cấu trúc đô thị.

Một khu nhà ở không thể tách rời giao thông bên ngoài, trường học, cơ sở y tế, các khu dân cư hiện hữu hay những trung tâm dịch vụ xung quanh. Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức tốt không gian nội khu, khả năng kết nối với đô thị cũng là một phần quan trọng của chất lượng sống.

Điều đó đặt ra cho nhà phát triển một câu hỏi lớn hơn việc xây dựng sản phẩm gì: đó là nơi này cư dân sẽ có môi trường sống như thế nào.

Khoảng xanh có thực sự được sử dụng? Không gian chung có tạo điều kiện cho cư dân tương tác? Tiện ích có phục vụ nhiều thế hệ? Và môi trường sống có duy trì được chất lượng sau nhiều năm?

Ở góc độ đó, kiến trúc là phần dễ nhận thấy nhất của một dự án, nhưng chưa phải toàn bộ giá trị. Giá trị còn nằm ở cách những không gian ấy được sử dụng và chất lượng đời sống được hình thành bên trong.

Tiếp nối cách nhìn về không gian sống tại Hà Nội

Khi mở rộng hành trình ra Hà Nội, CityLand tiếp tục cách tiếp cận này tại The President Park.

Dự án tọa lạc tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, trên quỹ đất khoảng 6 ha, gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà phố liền kề. Bên cạnh không gian ở, dự án được quy hoạch với hệ thống cảnh quan và các khu vực dành cho giáo dục, nghỉ ngơi, vận động và sinh hoạt cộng đồng.

Với The President Park, câu chuyện không chỉ nằm ở việc hình thành thêm một khu nhà ở thấp tầng tại phía Tây Hà Nội, mà còn ở cách dự án giải quyết hai nhu cầu song hành của đời sống đô thị: kết nối và riêng tư.

Một mặt là khả năng tiếp cận các trung tâm hành chính, giáo dục, thương mại và hệ thống hạ tầng phía Tây Thủ đô. Mặt khác là nhu cầu trở về một môi trường sống có khoảng lùi, cảnh quan và không gian dành cho gia đình.

CityLand diễn đạt tinh thần này bằng thông điệp “đủ gần để kết nối, đủ riêng cho hành trình trở về”.

Ở góc độ phát triển đô thị, đây cũng là bài toán ngày càng rõ nét tại các thành phố lớn: con người cần được kết nối với nhịp sống đô thị nhưng đồng thời cần những khoảng không gian đủ để tái tạo năng lượng và duy trì đời sống gia đình.

Từ nền tảng đã hình thành đến hành trình mới tại Hà Nội

Sau hơn 23 năm phát triển, hành trình của CityLand Group đang được mở rộng từ TP.HCM đến Hà Nội.

Trong một thành phố đang không ngừng mở rộng như Hà Nội, nhu cầu về một nơi ở vừa thuận tiện kết nối, vừa bảo đảm sự riêng tư ngày càng trở nên rõ nét. Đây cũng là bài toán mà The President Park hướng tới khi đặt không gian sống trong sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và nhu cầu về một không gian sống đủ riêng để nghỉ ngơi, tái tạo và gắn kết.

The President Park, vì thế, không chỉ là một dự án mới trong danh mục phát triển của CityLand Group, mà còn là bước tiếp nối cho hành trình kiến tạo những không gian sống phù hợp với từng vùng đất mà doanh nghiệp lựa chọn hiện diện.

#bất động sản #đô thị hóa #CityLand #dự án #chất lượng sống #đô thị

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