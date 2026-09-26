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TPHCM tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ cho hàng trăm căn nhà ở liền kề

Duy Quang

TPO - Khu nhà ở cho cán bộ nhân viên phường Rạch Dừa, Khu nhà ở thương mại tiểu khu R8A, Khu dân cư Tân Thới Nhất ở phường Đông Hưng Thuận, Khu dân cư Hà Đô, Khu nhà ở chung cư cao tầng Sóng Thần 2, Khu nhà ở xã hội và Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cấp sổ hơn 400 căn nhà

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

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Khu nhà ở thương mại tiểu khu R8A sẽ được cấp giấy chứng nhận 392 căn cho người mua nhà.

Theo đó, Khu nhà ở cho cán bộ nhân viên phường Rạch Dừa, có quy mô 4.545 m2 với 34 căn nhà liên kế. Đến nay chủ đầu tư xin cấp giấy chứng nhận cho 32 căn. Sau khi nghe các thành viên báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án này.

Khu nhà ở thương mại tiểu khu R8A (thuộc dự án Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước) ở phường Thới Hòa, do Công ty CP SetiaBecamex làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 392 căn nhà ở liên kế đã được bàn giao, nhưng chưa được cấp sổ hồng.

Do vậy, SetiaBecamex đề nghị báo cáo Tổ Công tác 1645 tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua đối với 392 căn tại dự án. Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho dự án này.

Phải rà soát

Dự án Khu dân cư Tân Thới Nhất ở phường Đông Hưng Thuận do Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư. Quy mô dự án 61 căn nhà thấp tầng. Chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho 58/61 căn nhà đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở tại dự án.

Theo ông Thân Thế Hùng, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, đây là dự án nhà ở, do đó chủ đầu tư phải xây dựng xong mới bán. Đặc biệt, dự án có nhiều nhà xây dựng không đúng như nhà mẫu. Do dự án tồn tại nhiều vấn đề trong thời gian dài nên ông Thắng quyết định lập tổ công tác để xem xét cụ thể, sau đó mới có hướng giải quyết.

Khu dân cư Hà Đô ở phường Cát Lái do Công ty CP Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư có quy mô gồm 112 nền, 6 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua. Hiện còn 106 nền chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó 104 nền đã xây dựng nhà.

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Khu dân cư Hà Đô ở phường Cát Lái do Công ty CP Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư phải rà soát trước khi cấp sổ.

Theo ông Thân Thế Hùng, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, hiện 6 căn nhà đã cấp sổ nhưng không rõ cơ quan nào cấp. Vì vậy phải rà soát lại để quy về một đầu mối xử lý các hồ sơ hiện nay đang giải quyết.

Sau khi ý kiến của các đơn vị dự họp, ông Thắng đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM có văn bản báo cáo các dự án trước đây có liên quan đến Chỉ thị 07 của UBND TPHCM để xin ý kiến xử lý. Đồng thời, kiểm tra hiện trạng để xem có chênh lệch diện tích đất ở giữa phân lô và trên giấy chứng nhận và tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng Sóng Thần 2 ở phường Dĩ An do Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long làm chủ đầu tư có quy mô 119 căn. Trước đây, Hải Long đã chuyển nhượng 58 căn cho cá nhân và đã được giải quyết hồ sơ. Ngày 17/9, Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long có văn bản đề nghị tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng đối với 61 căn còn lại.

Theo chủ đầu tư, hạ tầng do Công ty Aresco thực hiện, khi hồ sơ chuyển lên Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũ để cấp giấy chứng nhận thì bị tắc do hệ thống xử lý môi trường chưa hoàn thiện. Theo chủ đầu tư, trách nhiệm này thuộc Aresco chứ không phải của Hải Long.

Do đó, ông Thắng đề nghị Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đi kiểm tra công tác xử lý môi trường để phân định trách nhiệm chủ đầu tư của Aresco, từ đó làm cơ sở để cấp sổ hồng.

Dự án Khu nhà ở xã hội và Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc ở phường Bình Phú do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc làm chủ đầu tư. Dự án gồm khu I (nhà ở thương mại) có 3 block nhà chung cư B1, B2, B3 với tổng số 1.233 căn hộ, còn khu II (nhà ở xã hội) có 2 block nhà chung cư A1, A2 với chiều cao 12 tầng với tổng 390 căn hộ.

Khu II chưa hoàn thành thi công xong nên chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc đề nghị cấp sổ hồng đối với các căn hộ thuộc khu I. Theo báo cáo, dự án còn tồn đọng nhiều vấn đề như nghĩa vụ tài chính của dự án, tiến độ khu nhà ở xã hội chưa hoàn thiện.

Do đó, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư có văn bản tổng hợp các nội dung liên quan để Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM báo cáo UBND TPHCM xin ý kiến chỉ đạo.

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