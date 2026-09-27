Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Những đường cong làm mềm căn hộ của gia đình bốn người

Thúy Hiền

TPO - Căn hộ tại Hà Nội được cải tạo để chuẩn bị cho cuộc sống của chủ nhà cùng ba người con sau 5 năm du học ở nước ngoài. Từ một dấu mốc của gia đình, không gian sống được làm mới với gỗ nâu ấm, những gam màu dịu và các đường cong xuất hiện xuyên suốt.

Quá trình cải tạo diễn ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: công trình ở Hà Nội, gia chủ đang làm việc ở nước ngoài, trong khi đơn vị thực hiện ở TP.Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm xa các con, mong muốn của người mẹ là có một không gian để cả gia đình trở về sống cùng nhau. Câu chuyện ấy trở thành bối cảnh cho việc tổ chức lại căn hộ theo hướng gần gũi, ấm áp.

499822821-24497912973132102-5166825545744026144-n.jpg
501784782-24497913089798757-6960826645953525749-n.jpg
503275904-24497913159798750-4524513944785636337-n.jpg

Không gian sinh hoạt chung sử dụng màu kem và nâu gỗ làm chủ đạo. Thay vì tạo nhiều mảng trang trí, thiết kế tập trung vào hình dáng đồ nội thất và những bề mặt lớn. Gỗ xuất hiện ở sofa, bàn ăn, ghế, hệ tủ và kệ dài, tạo sắc độ ấm trên nền tường sáng.

501347039-24497913069798759-4905323118122216783-n.jpg
500653765-24497913393132060-8991149911813911402-n.jpg
501751250-24497913263132073-4197594284657499805-n.jpg
501754005-24497913406465392-7941714934708834089-n.jpg
501786296-24497913436465389-5678300354153575296-n.jpg
501790910-24497913376465395-3665804570058607243-n.jpg
500563116-24497913216465411-7807017370334006277-n.jpg

Một trong những chi tiết dễ nhận thấy sau cải tạo là các đường cong. Khoảng mở giữa phòng khách và bàn ăn được tạo thành một khung lớn với các góc uốn mềm. Đường nét này tiếp tục xuất hiện ở bàn ăn hình thuôn dài, bàn trà, ghế đôn và những mẫu đèn hình khối, giúp các khu vực có sự liên kết về thị giác.

502569818-24497913379798728-3517054614930823110-n.jpg
501796324-24497913449798721-602253501141458430-n.jpg

Phòng khách và bàn ăn được bố trí liền nhau. Ban ngày, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn đi sâu vào khu vực tiếp khách; khi trời tối, đèn thả, đèn tường và hệ đèn hắt tạo nên nhiều lớp ánh sáng ấm.

Mỗi phòng ngủ lại có cách sử dụng màu sắc riêng. Phòng ngủ lớn giữ nền trung tính, kết hợp gỗ với mảng tường họa tiết lá. Một phòng khác sử dụng xanh lam đậm và điểm nhấn màu cam. Phòng dành cho hai trẻ được bố trí giường tầng, bàn học chạy dọc cửa sổ và hệ tủ cao.

502565861-24497913443132055-6015762924026408484-n.jpg
502648081-24497913473132052-6068236863318912672-n.jpg
501752654-24497913469798719-6865108873302006041-n.jpg
502556344-24497913389798727-1046039651446113004-n.jpg
501799936-24497913096465423-5144352774261381571-n.jpg
501796121-24497913119798754-3159474996567087122-n.jpg
501784288-24497913103132089-3133288946294711329-n.jpg
501580134-24497913463132053-7077468507398327894-n.jpg
504995618-10237605148730197-5074431597485547095-n.jpg
503080194-24497913383132061-6354671677423598911-n.jpg
501749118-24497913336465399-7316976038257741901-n.jpg
501435735-24497913356465397-8785335826119490224-n.jpg

Sau cải tạo, mỗi thành viên có một không gian mang màu sắc riêng, trong khi những yếu tố chung như gỗ, gam màu dịu và đường nét mềm giúp kết nối toàn bộ căn hộ. Từ nơi ở được thực hiện khi gia đình còn cách xa nhau, căn nhà trở thành không gian chuẩn bị cho một giai đoạn sống mới của bốn mẹ con.

Ltd. Studio
#căn hộ #cải tạo #đường cong #nội thất #gia đình #Hà Nội #ấm cúng

Cùng chuyên mục

Ai có thẩm quyền đính chính, thu hồi sổ đỏ cấp sai?

Ai có thẩm quyền đính chính, thu hồi sổ đỏ cấp sai?

TPO - Khi sổ đỏ đã được cấp nhưng phát hiện thông tin bị sai, cơ quan nào có thẩm quyền đính chính hoặc thu hồi? Đặc biệt, trường hợp sổ đỏ được cấp lần đầu rồi sau đó đăng ký biến động, thẩm quyền được xác định thế nào? Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán?; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’

TPO - Đề xuất nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’; Chung cư The Pride: Chủ đầu tư vi phạm 'đẩy' cả trăm căn hộ 'treo' sổ hồng suốt thập kỷ; Đề xuất đưa đất nền ngoài dự án vào luật, chặn 'đầu nậu' phân lô bán nền;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/9.

Thu hồi căn hộ tại 6 cư xá Thanh Đa

Thu hồi căn hộ tại 6 cư xá Thanh Đa

TPO - Người đang thuê căn hộ thuộc tài sản công theo quy định pháp luật về nhà ở thuộc diện bị thu hồi được hưởng các chính sách về di dời, hỗ trợ, bố trí tạm cư, thuê, thuê mua, mua nhà ở tái định cư. Còn người sử dụng căn hộ thuộc tài sản công có trách nhiệm bàn giao nhà theo hiện trạng cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

TPHCM tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ cho hàng trăm căn nhà ở liền kề

TPHCM tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ cho hàng trăm căn nhà ở liền kề

TPO - Khu nhà ở cho cán bộ nhân viên phường Rạch Dừa, Khu nhà ở thương mại tiểu khu R8A, Khu dân cư Tân Thới Nhất ở phường Đông Hưng Thuận, Khu dân cư Hà Đô, Khu nhà ở chung cư cao tầng Sóng Thần 2, Khu nhà ở xã hội và Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

TPO - Trên khu đất rộng 750 m² sát hồ An Khánh (Hà Nội), ngôi nhà ba tầng được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà, đồng thời là chốn trở về của con cháu mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Không gian vì thế được tổ chức để một gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, container trên đất rừng; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ đồng

TPO - Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, nhà container trên đất rừng; Xưởng may trên "đất vàng" Hà Nội sẽ thành dự án nhà ở cao cấp; Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ từ loạt dự án nhà ở;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/9.

Thời điểm vàng sở hữu căn hộ Newtown Diamond với loạt đặc quyền hấp dẫn

Thời điểm vàng sở hữu căn hộ Newtown Diamond với loạt đặc quyền hấp dẫn

Với khoản vay lên tới 70% giá bán căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng, chiết khấu thanh toán sớm tới 13,5% cùng quà tặng và đặc quyền nghỉ dưỡng, Newtown Diamond đang tạo lợi thế rõ rệt cho khách hàng lựa chọn sở hữu trong giai đoạn hiện tại. Đây là giá trị cộng thêm trên nền tảng một dự án mặt biển, kề sân gôn và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế phía Nam Đà Nẵng.

80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land chính thức lên UPCoM

80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land chính thức lên UPCoM

Sáng 25/9, 80 triệu cổ phiếu của CTCP Đông Tây Land (mã CK: DTR) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên 10.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng.

Vì sao Vinamilk tiếp tục được các định chế tài chính đánh giá cao?

Vì sao Vinamilk tiếp tục được các định chế tài chính đánh giá cao?

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Diễn ra đúng cột mốc 50 năm thành lập, kết quả tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong minh bạch thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận và xây dựng niềm tin với thị trường vốn.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: TPHCM ủy quyền cấp xã quyết giá bán nhà tái định cư; tính niên hạn công trình, giá căn hộ thay đổi thế nào?

TPO - Cấp xã được quyết giá bán nhà tái định cư tại TPHCM; Vốn đắt, doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ; Thuế chống đầu cơ đất: Cần làm rõ thế nào là bỏ hoang, găm giữ?; Tính niên hạn công trình, giá chung cư sẽ thay đổi thế nào?;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 25/9.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe