Những đường cong làm mềm căn hộ của gia đình bốn người

Quá trình cải tạo diễn ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: công trình ở Hà Nội, gia chủ đang làm việc ở nước ngoài, trong khi đơn vị thực hiện ở TP.Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm xa các con, mong muốn của người mẹ là có một không gian để cả gia đình trở về sống cùng nhau. Câu chuyện ấy trở thành bối cảnh cho việc tổ chức lại căn hộ theo hướng gần gũi, ấm áp.

Không gian sinh hoạt chung sử dụng màu kem và nâu gỗ làm chủ đạo. Thay vì tạo nhiều mảng trang trí, thiết kế tập trung vào hình dáng đồ nội thất và những bề mặt lớn. Gỗ xuất hiện ở sofa, bàn ăn, ghế, hệ tủ và kệ dài, tạo sắc độ ấm trên nền tường sáng.

Một trong những chi tiết dễ nhận thấy sau cải tạo là các đường cong. Khoảng mở giữa phòng khách và bàn ăn được tạo thành một khung lớn với các góc uốn mềm. Đường nét này tiếp tục xuất hiện ở bàn ăn hình thuôn dài, bàn trà, ghế đôn và những mẫu đèn hình khối, giúp các khu vực có sự liên kết về thị giác.

Phòng khách và bàn ăn được bố trí liền nhau. Ban ngày, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn đi sâu vào khu vực tiếp khách; khi trời tối, đèn thả, đèn tường và hệ đèn hắt tạo nên nhiều lớp ánh sáng ấm.

Mỗi phòng ngủ lại có cách sử dụng màu sắc riêng. Phòng ngủ lớn giữ nền trung tính, kết hợp gỗ với mảng tường họa tiết lá. Một phòng khác sử dụng xanh lam đậm và điểm nhấn màu cam. Phòng dành cho hai trẻ được bố trí giường tầng, bàn học chạy dọc cửa sổ và hệ tủ cao.

Sau cải tạo, mỗi thành viên có một không gian mang màu sắc riêng, trong khi những yếu tố chung như gỗ, gam màu dịu và đường nét mềm giúp kết nối toàn bộ căn hộ. Từ nơi ở được thực hiện khi gia đình còn cách xa nhau, căn nhà trở thành không gian chuẩn bị cho một giai đoạn sống mới của bốn mẹ con.