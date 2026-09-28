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Địa ốc

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Gần 2,3 triệu thửa đất ở Thái Nguyên được đồng bộ lên hệ thống dữ liệu quốc gia

Thanh Hiếu

TPO - Đến nay, Thái Nguyên đã có hơn 3,12 triệu thửa đất làm sạch đạt Nhóm 1 (chiếm 78,5%), trong đó 2,28 triệu thửa đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Theo dữ liệu của Cục Quản lý đất đai, Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số lượng thửa đất đã đồng bộ.

Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết, Chiến dịch 180 ngày thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được tỉnh triển khai từ ngày 2/4 đến 2/10/2026.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có gần 4 triệu thửa đất cần được làm sạch. Đây là nhiệm vụ có khối lượng lớn, yêu cầu cao về tính chính xác, đồng bộ của dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số.

Thông tin về kết quả chiến dịch đến thời điểm này, Sở NN&MT cho biết, đến nay toàn tỉnh có hơn 3,12 triệu thửa đất đạt Nhóm 1 (đúng - đủ - sạch - sống), đạt 78,5%. Trong đó, 2,28 triệu thửa đất đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Theo dữ liệu của Cục Quản lý đất đai (Bộ NN&MT), Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số lượng thửa đất đã đồng bộ.

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Các địa phương tiến hành làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Trong số 92 xã, phường trên địa bàn có 63 đơn vị đã đạt hoặc vượt tiến độ yêu cầu, với tỷ lệ thực hiện từ 96% trở lên. Đặc biệt, 38 địa phương đã hoàn thành 100% khối lượng được giao.

Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu, các đơn vị đang tiếp tục rà soát, xử lý những trường hợp còn thiếu, chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Dù vậy, hiện vẫn còn 29 địa phương có tiến độ thấp hơn yêu cầu, trong khi gần đến thời hạn hoàn thành chiến dịch. Do đó, Sở NN&MT đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục tập trung xử lý khối lượng còn tồn đọng, nhất là tại các địa phương chậm tiến độ. Đồng thời, vận dụng các hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

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#Đất đai #Thái Nguyên #Đồng bộ dữ liệu #Chuyển đổi số #Quản lý đất đai #Chiến dịch 180 ngày

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