Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phạt chủ đầu tư 900 triệu đồng vì bán 'chui' 682 căn hộ

Duy Quang

TPO - Chưa được Sở Xây dựng TPHCM cấp phép đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương vẫn bán 682 căn hộ thuộc các lô D3 và D4 của dự án Dream Home Riverside nên bị phạt 900 triệu đồng.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương 900 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Công ty Lý Khương có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương đã đưa nhà ở, công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã đưa 682 căn hộ thuộc các lô D3 và D4 của dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside, phường Bình Đông vào kinh doanh.

Trong đó, lô D3 có 367 căn và lô D4 có 315 căn. Các căn hộ này nằm ngoài danh sách được Sở Xây dựng TPHCM xác định đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hành vi trên bị xử phạt theo khoản 4 Điều 68 Nghị định 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ.

1-3391.jpg
Dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside, phường Bình Đông.

Ngoài phạt tiền, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, gồm khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền đã thu và số tiền đã sử dụng không đúng quy định (nếu có).

Doanh nghiệp này cũng phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn mà chưa chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án chung cư Dream Home Riverside. Lô D3 gồm 2 block A và B, nối với nhau bằng 2 tầng hầm chung, cao 25 tầng, gồm khối đế 8 tầng và khối tháp 17 tầng. Lô D4 cao 25 tầng, gồm khối đế 8 tầng và khối tháp 17 tầng, có 2 tầng hầm và khối nhà phụ trợ 1 tầng.

Về hiện trạng, block A đã thi công xong phần thô, phần cầu nối giữa 2 khối đã thi công đến sàn tầng 8. Block B cũng đã hoàn thành phần thô, phần cầu nối giữa 2 khối đã thi công đến sàn tầng 5. Trong khi đó, lô D4 mới thi công một phần sàn tầng 2 và sàn tầng 3.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án được thi công phù hợp với giấy phép xây dựng nhưng hiện đã ngừng thi công. Chủ đầu tư dự án đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng trong thời gian dài. Việc ký kết hợp đồng căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật dân sự.

Trường hợp phát sinh các nội dung vướng mắc, tranh chấp trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận giải quyết. Nếu các bên không thương lượng, giải quyết được thì các nội dung trong hợp đồng mua bán thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Tòa án theo quy định.

Xem thêm

#chủ đầu tư bị phạt 900 triệu #chủ đầu tư bị phạt #chủ đầu tư #bán chui 682 căn hộ #bán chui #căn hộ #Sở Xây dựng TPHCM #cấp phép đủ điều kiện #bán nhà ở hình thành trong tương lai #Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương #điều kiện bán nhà ở #ự án Dream Home Riverside

Cùng chuyên mục

Những đường cong làm mềm căn hộ của gia đình bốn người

Những đường cong làm mềm căn hộ của gia đình bốn người

TPO - Căn hộ tại Hà Nội được cải tạo để chuẩn bị cho cuộc sống của chủ nhà cùng ba người con sau 5 năm du học ở nước ngoài. Từ một dấu mốc của gia đình, không gian sống được làm mới với gỗ nâu ấm, những gam màu dịu và các đường cong xuất hiện xuyên suốt.

Ai có thẩm quyền đính chính, thu hồi sổ đỏ cấp sai?

Ai có thẩm quyền đính chính, thu hồi sổ đỏ cấp sai?

TPO - Khi sổ đỏ đã được cấp nhưng phát hiện thông tin bị sai, cơ quan nào có thẩm quyền đính chính hoặc thu hồi? Đặc biệt, trường hợp sổ đỏ được cấp lần đầu rồi sau đó đăng ký biến động, thẩm quyền được xác định thế nào? Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán?; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’

TPO - Đề xuất nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’; Chung cư The Pride: Chủ đầu tư vi phạm 'đẩy' cả trăm căn hộ 'treo' sổ hồng suốt thập kỷ; Đề xuất đưa đất nền ngoài dự án vào luật, chặn 'đầu nậu' phân lô bán nền;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/9.

TPHCM tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ cho hàng trăm căn nhà ở liền kề

TPHCM tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ cho hàng trăm căn nhà ở liền kề

TPO - Khu nhà ở cho cán bộ nhân viên phường Rạch Dừa, Khu nhà ở thương mại tiểu khu R8A, Khu dân cư Tân Thới Nhất ở phường Đông Hưng Thuận, Khu dân cư Hà Đô, Khu nhà ở chung cư cao tầng Sóng Thần 2, Khu nhà ở xã hội và Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

TPO - Trên khu đất rộng 750 m² sát hồ An Khánh (Hà Nội), ngôi nhà ba tầng được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà, đồng thời là chốn trở về của con cháu mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Không gian vì thế được tổ chức để một gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, container trên đất rừng; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ đồng

TPO - Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, nhà container trên đất rừng; Xưởng may trên "đất vàng" Hà Nội sẽ thành dự án nhà ở cao cấp; Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ từ loạt dự án nhà ở;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/9.

Thời điểm vàng sở hữu căn hộ Newtown Diamond với loạt đặc quyền hấp dẫn

Thời điểm vàng sở hữu căn hộ Newtown Diamond với loạt đặc quyền hấp dẫn

Với khoản vay lên tới 70% giá bán căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng, chiết khấu thanh toán sớm tới 13,5% cùng quà tặng và đặc quyền nghỉ dưỡng, Newtown Diamond đang tạo lợi thế rõ rệt cho khách hàng lựa chọn sở hữu trong giai đoạn hiện tại. Đây là giá trị cộng thêm trên nền tảng một dự án mặt biển, kề sân gôn và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế phía Nam Đà Nẵng.

80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land chính thức lên UPCoM

80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land chính thức lên UPCoM

Sáng 25/9, 80 triệu cổ phiếu của CTCP Đông Tây Land (mã CK: DTR) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên 10.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe