Hà Nội cấm doanh nghiệp đấu giá sau vụ bỏ cọc khu 'đất vàng'

TPO - Công ty TNHH Duyên Hà bị Hà Nội cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 18 tháng sau khi bỏ cọc khu đất xây khách sạn 5 sao tại số 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình).

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Duyên Hà.

Theo đó, doanh nghiệp này chính thức bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong 18 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Khu đất tại 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) trước đó được đấu giá để triển khai dự án khách sạn 5 sao. Ảnh: Minh Chí.

Lý do là Công ty TNHH Duyên Hà không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước đó bị hủy bỏ theo quy định.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Duyên Hà có trách nhiệm nghiêm túc chấp hành quyết định cấm.

Đồng thời, các sở, ngành và UBND các xã, phường tại Hà Nội có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định cấm của Công ty TNHH Duyên Hà, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm nếu có vi phạm phát sinh.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có thông báo hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất hơn 3.300m2 để xây khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình.

Khu "đất vàng" 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình) có vị trí đắc địa nhưng bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh chụp màn hình.

Theo UBND TP Hà Nội, Công ty TNHH Duyên Hà (đơn vị trúng đấu giá khu đất) đã không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất gần 1.379 tỷ đồng theo quy định. Doanh nghiệp trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc hơn 135 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đấu giá, khu đất tại 18 Cao Bá Quát được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5 - 6 tầng.

Công ty TNHH Duyên Hà bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 18 tháng sau vụ bỏ cọc khu đất xây khách sạn 5 sao tại 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình). Ảnh: Đình Phong.

Ghi nhận của PV cho thấy, khu "đất vàng" 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình) có vị trí đắc địa nhưng bỏ hoang nhiều năm nay. Khu đất được quây tôn, luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài". Bên trong khu đất cây cỏ mọc um tùm, cùng với đó là một số công trình cũ bỏ không, xuống cấp.

Khu đất 18 phố Cao Bá Quát từng dính "lùm xùm" và bị Thanh tra TP. Hà Nội chỉ ra nhiều sai phạm. Khu đất này trước đây được dự kiến đầu tư dự án Khu văn phòng do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm im lìm, dự án này nằm trong số 16 dự án bị Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động vào năm 2018.