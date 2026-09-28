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Địa ốc

Đô thị tích hợp ở vùng động lực Nam Sài Gòn - lựa chọn hiếm hoi đáp ứng nhu cầu “ở gần, sống xanh”

P.V

Khả năng tiếp cận giao thông và không gian xanh đều là yếu tố ảnh hưởng đến cách người mua đánh giá một môi trường sống. Song, ghi nhận từ thị trường nhà ở TPHCM cho thấy bài toán vị trí đang được nhìn rộng hơn là khoảng cách địa lý đơn thuần.

Nam Sài Gòn trước nhịp chuyển mình của hạ tầng

Ở khu Nam - một trong những vùng động lực của TPHCM, câu chuyện kết nối đang trở thành tâm điểm khi loạt dự án hạ tầng liên vùng cùng lúc bước vào giai đoạn quyết định. Cụ thể, Quốc lộ 50 - trục xương sống nối khu Nam với miền Tây - dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong tháng 12/2026, chấm dứt tình trạng thắt cổ chai kéo dài nhiều năm ở cửa ngõ phía Nam.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành gần 55 km trên tổng chiều dài 57,8 km, đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trong tháng 9/2026. Khi đó, tuyến cao tốc này sẽ mở hành lang Đông - Tây mới, nối trực tiếp khu Nam với Đồng Nai, Vũng Tàu và sân bay Long Thành. Vành đai 3, với các đoạn tuyến chính qua khu vực phía Tây và phía Nam thành phố, cũng lần lượt thông xe kỹ thuật, phần còn lại hướng tới các mốc hoàn thành trong năm 2026.

Ở chiều ngược lại, hướng về lõi trung tâm, dự án cầu đường Nguyễn Khoái cũng dự kiến hoàn thành quý II/2028. Tuyến cầu cạn dài gần 5 km này sẽ phá thế độc đạo của cầu Kênh Tẻ, tạo trục liên thông từ khu Nam về lõi nội đô qua đại lộ Võ Văn Kiệt.

Cũng theo quy hoạch, các tuyến đường sắt đô thị số 4, số 5 sẽ tạo thành cụm hạ tầng giao thông công cộng quy mô lớn, góp phần phát triển đô thị TOD và cũng là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản phía Nam Sài Gòn.

Hạ tầng tỷ đô tại khu Nam thúc mở dư địa cho các sản phẩm giá trị thực.
Hạ tầng tỷ đô tại khu Nam thúc mở dư địa cho các sản phẩm giá trị thực.

Khi nhu cầu sống của con người ngày càng mở rộng, khái niệm “ở gần” trong tiêu chí mua nhà cũng thay đổi. “Ở gần” không chỉ đơn thuần là trung tâm, mà cần được hiểu rộng hơn về khả năng kết nối liên vùng, dễ dàng tiếp cận đến trục giao thông lớn, thuận tiện đi sân bay, đi về các trung tâm kinh tế - du lịch trọng điểm trong khi những nhu cầu thiết yếu có thể được đáp ứng ngay nơi mình sống.

Từ góc nhìn này, bài toán của người mua nhà chuyển dần sang tính kết nối và chất lượng của chính nơi ở: Bao nhiêu nhu cầu trong ngày của một hộ gia đình có thể được giải quyết trong bán kính đi bộ? Lời giải của CBRE Việt Nam là mô hình đô thị tích hợp “15-minute city” - nơi các nhu cầu thiết yếu như giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí và làm việc có thể được tiếp cận trong khoảng 15 phút di chuyển[1].

Mizuki Park - khi tiện ích trong tầm tay đi cùng chất lượng sống xanh

Nằm trên trục Nguyễn Văn Linh, Mizuki Park (xã Bình Hưng, TPHCM) là khu đô thị tích hợp giữa tâm điểm khu Nam Sài Gòn. Vị trí này đặt khu đô thị vào đúng điểm giao giữa nhịp sống nội đô và hành lang phát triển phía Nam - Tây Nam thành phố, hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Từ khu đô thị, cư dân kết nối nhanh đến khu vực lõi trung tâm (Q1, Q5) hay Phú Mỹ Hưng, đồng thời tiếp cận các tỉnh vùng Đông - Tây Nam bộ qua đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Trung Lương &amp; cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Từ khu đô thị, cư dân kết nối nhanh đến khu vực lõi trung tâm (Q1, Q5) hay Phú Mỹ Hưng, đồng thời tiếp cận các tỉnh vùng Đông - Tây Nam bộ qua đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Trung Lương & cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Nhưng điều làm nên sự khác biệt của Mizuki Park nằm ở cách quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu Sống - Làm việc - Học tập - Vui chơi giải trí đến Mua sắm. Trên quy mô 26ha, Mizuki Park chỉ dành 29% quỹ đất cho diện tích xây dựng, còn 71% là mảng xanh và tiện ích.

Sống tại Mizuki Park, phần lớn các chuyến đi hằng ngày của một hộ gia đình như đưa con đi học, mua thực phẩm, vui chơi hay vận động buổi chiều đều được bố trí trong cùng một cấu trúc đô thị. Thay vì cần đến phương tiện di chuyển cho từng nhu cầu nhỏ, cư dân có thể giải quyết tất cả bằng vài phút đi bộ dọc kênh đào hay xuyên qua công viên.

Đô thị tích hợp ở vùng động lực Nam Sài Gòn - lựa chọn hiếm hoi đáp ứng nhu cầu “ở gần, sống xanh” ảnh 3

Mizuki Park là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình tại khu Nam Sài Gòn.

Sau 8 năm kiến tạo, Mizuki Park đã trở thành chốn an cư hạnh phúc của hơn 4.000 gia đình với nhịp sống giàu bản sắc. Hệ tiện ích đi vào vận hành, cảnh quan ngày một hoàn thiện, hàng ngàn ô cửa sáng đèn, những tổ ấm vẹn tròn hạnh phúc… là lớp giá trị được bồi đắp qua thời gian và được chứng thực bằng chính đời sống của cư dân.

Tháp Trellia Vista kề cận kênh tự nhiên với hai mặt hướng thủy, mang đến tầm nhìn khoáng đạt.
Tháp Trellia Vista kề cận kênh tự nhiên với hai mặt hướng thủy, mang đến tầm nhìn khoáng đạt.

Giữa nhịp sống đã định hình tại Mizuki Park, Trellia Vista - tòa tháp mới thuộc phân khu compound Trellia Cove, sở hữu địa thế đắt giá với hai mặt hướng thủy và tầm nhìn trực diện rạch Bà Lào. Lấy cảm hứng kiến trúc từ cây tre - biểu trưng cho sự thanh thoát, kiên vững trong văn hóa Á Đông, cùng tinh thần thủy mộc giao hòa, Trellia Vista mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên và an yên giữa lòng đô thị.

Bên trong phân khu, hệ thống tiện ích được bố trí thành hai lớp, từ không gian sinh hoạt, vận động và thư giãn dành riêng cho phân khu compound, đến hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu tại Mizuki Park, cho phép cư dân tiếp cận hệ tiện ích đa dạng ngay ngưỡng cửa.

Trellia Vista sở hữu vị thế “khó tái lập” trong toàn khu đô thị.
Trellia Vista sở hữu vị thế “khó tái lập” trong toàn khu đô thị.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Nam lần lượt về đích, Trellia Vista mang đến lựa chọn an cư tại một khu đô thị đã thành hình, nơi hệ tiện ích, cảnh quan và cộng đồng cư dân hiện hữu tạo nền tảng cho chất lượng sống lâu dài. Thay vì chỉ kỳ vọng vào những giá trị trong tương lai, người mua có thể hình dung rõ nét cuộc sống của mình tại Mizuki Park ngay từ hôm nay.

#đô thị tích hợp #Nam Sài Gòn #Mizuki Park #15-minute city #hạ tầng hiện đại #sống xanh #bất động sản

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