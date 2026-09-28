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Địa ốc

Hà Nội:

Căn hộ Linh Đàm sau cơn sốt: Nơi chưa đến 40 triệu, chỗ vượt 100 triệu đồng/m2

Giá chung cư tại khu vực Linh Đàm ghi nhận giảm. Tuy nhiên, người mua vẫn dè dặt do hạ tầng quá và một số dự án vướng vấn đề pháp lý.

Hơn 20 năm trước, Khu đô thị mới Linh Đàm được xây dựng với kỳ vọng tạo ra một không gian sống hiện đại, đồng bộ ở phía Nam. Những tòa chung cư đầu tiên tại đây do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư, với mức giá vừa phải, không gian rộng và hệ thống cây xanh, mặt nước.

Năm 2011, Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Nguyễn Thanh Thản bắt đầu triển khai các dự án tại Linh Đàm. Doanh nghiệp này gây chú ý trên thị trường khi giảm 7 triệu đồng/m2 cho khách hàng đăng ký mua căn hộ VP3 Linh Đàm, đưa giá bán xuống còn 25 triệu đồng/m2. Giá gốc mà chủ đầu tư đưa ra cho dự án này là 31-32 triệu đồng/m2.

Sau đó, chủ đầu tư này tiếp tục mở bán hàng nghìn căn hộ giá rẻ tại khu vực như VP5 Linh Đàm, VP6 Linh Đàm.

Năm 2015, ông Thản tiếp tục tung ra hàng nghìn căn hộ tại dự án HH Linh Đàm với giá 13,5-15,5 triệu đồng/m2. Với quy mô khoảng 12 tòa và gần 10.000 căn hộ, đây là một trong những khu chung cư có mật độ cao, kéo theo áp lực lớn về hạ tầng.

Theo khảo sát, VP2 và VP4 là dự án chung cư cao cấp có giá cao nhất tại Linh Đàm. Hai tòa cao 31 tầng, có 2 tầng hầm và mật độ căn hộ thấp hơn so với các chung cư của ông Thản như VP3, VP5 và VP6.

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Khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: Minh Hoàng.

Giai đoạn 2012-2015, khu vực Linh Đàm tiếp tục mở rộng về phía Tây Nam với nhiều dự án nhà ở xã hội và chung cư bình dân. BIC Việt Nam triển khai hàng loạt tòa chung cư mang thương hiệu Rice City, với diện tích căn hộ từ 53-69,8m2. Giá mở bán ban đầu năm 2014 khoảng 15 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, khu vực này còn có các chung cư bình dân của những chủ đầu tư khác như HUD1, HUD2, HUD3... Giá bán ban đầu của các căn hộ thương mại khoảng 17-20 triệu đồng/m2.

Năm 2022, Linh Đàm xuất hiện thêm dự án Hanoi Melody Residences do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm làm chủ đầu tư. Dự án từng gây chú ý trên thị trường với chính sách chiết khấu lên đến 38% giá trị căn hộ nếu khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ bằng tiền tự có. Giá căn hộ sau chiết khấu khoảng 3-3,5 tỷ đồng, tương đương 35-40 triệu đồng/m2.

Giá chung cư hiện ra sao?

Theo thời gian, Linh Đàm trở thành một trong những khu vực tập trung đông dân nhất Hà Nội. Mặt bằng giá căn hộ tại đây cũng tăng đáng kể, nhiều căn hộ cũ hiện có giá hàng tỷ đồng.

Các chung cư đời đầu trong khu vực bán đảo Linh Đàm như N02, N03 và N04 ghi nhận giá rao bán khoảng 55-75 triệu đồng/m2, tùy vị trí, tầng và tiến độ thanh toán. Với căn hộ 2-3 phòng ngủ, tổng giá trị khoảng 3,8-5,5 tỷ đồng/căn.

Tại VP2 và VP4, giá căn hộ hiện được chào bán khoảng 90-110 triệu đồng/m2. Căn 2 phòng ngủ có tổng giá khoảng 7-10,3 tỷ đồng, căn 3 phòng ngủ khoảng 10,5-12,8 tỷ đồng. Các căn diện tích lớn hơn có tầm nhìn hồ Linh Đàm, giá cao hơn.

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Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Minh Hoàng.

Tại khu vực Tây Nam Linh Đàm, chung cư Rice City có giá khoảng 72-82 triệu đồng/m2, căn 2 phòng ngủ có tổng giá khoảng 4-5 tỷ đồng. Các chung cư thương mại đã bàn giao và có sổ như Rainbow có giá khoảng 75-88 triệu đồng/m2. CT2 và CT3 Tây Nam Linh Đàm có giá khoảng 68-80 triệu đồng/m2. Căn 2 phòng ngủ có giá khoảng 4,5-5,8 tỷ đồng, còn căn 3 phòng ngủ khoảng 6-8 tỷ đồng.

Do mật độ cư dân cao, hạ tầng chịu nhiều áp lực và một số dự án còn vướng mắc về pháp lý, các chung cư của ông Thản có mức giá thấp hơn so với một số dự án khác trong khu vực.

Chung cư VP3 hiện được chào bán khoảng 42-50 triệu đồng/m2. Căn 1 phòng ngủ có giá khoảng 2,1-2,5 tỷ đồng, căn 2 phòng ngủ khoảng 3-4 tỷ đồng, căn 3 phòng ngủ khoảng 4,2-5,3 tỷ đồng.

Chung cư VP5 có giá khoảng 45-53 triệu đồng/m2. Các căn 1 phòng ngủ có giá khoảng 2,1-2,6 tỷ đồng, căn 2 phòng ngủ khoảng 2,9-3,8 tỷ đồng. Căn hộ VP6 có giá khoảng 38-46 triệu đồng/m2, với căn 1 phòng ngủ khoảng 1,8-2,2 tỷ đồng, căn 2 phòng ngủ khoảng 2,3-3,1 tỷ đồng.

Tại chung cư HH Linh Đàm, giá căn hộ hiện khoảng 35-43 triệu đồng/m2. Căn 1 phòng ngủ có giá khoảng 1,6-1,9 tỷ đồng, căn 2 phòng ngủ khoảng 2-2,8 tỷ đồng và căn 3 phòng ngủ khoảng 2,8-3,4 tỷ đồng.

Chị Phương, một môi giới bất động sản, cho biết tình trạng quá tải về chỗ đỗ xe, trường học và hạ tầng đang khiến chung cư tại Linh Đàm kém hấp dẫn hơn so với trước.

Theo môi giới này, các 'chung cư của ông Thản', đặc biệt là HH Linh Đàm, đang có giao dịch khá trầm lắng. Những vướng mắc về pháp lý khiến người mua thận trọng hơn, dù giá bán vẫn thấp hơn nhiều dự án khác trong khu vực.

Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/gia-can-ho-o-linh-dam-noi-chua-den-40-trieu-cho-vuot-100-trieu-dong-m2-2559374.html

Theo VietnamNet

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#Chung cư Linh Đàm #HH Linh Đàm #giá bán #căn hộ #Mường Thanh

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