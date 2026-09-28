Dòng phương tiện nối dài trên cầu Nhật Tân sau tạm gỡ biển báo khoảng cách

TPO - Cầu Nhật Tân đông xe cả hai chiều đầu giờ sáng 28/9, một số thời điểm ùn tắc cục bộ, dù các biển cảnh báo khoảng cách giữa các xe đã được tháo dỡ từ chiều 27/9.
TPO - Những bông hoa nhiều màu sắc được trình chiếu bằng đèn LED lên các trụ cầu vượt Cầu Giấy - Láng (Hà Nội), tạo điểm nhấn giữa nút giao đông đúc, phần nào làm dịu cảm giác căng thẳng của người đi đường sau một ngày làm việc.
TPO - Sáng 28/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều. Hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài ùn ứ kéo dài tại làn ô tô.
TPO - Nằm giữa khuôn viên rộng 6.000m² ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng, căn nhà của đôi vợ chồng trẻ được bao quanh bởi cây ăn trái, thảm cỏ và nhiều khoảng xanh. Đặc biệt, cây chôm chôm khoảng 15 năm tuổi ngay trước hiên nhà đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Tối 27/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện quy tụ những tên tuổi đình đám nhất ngành âm nhạc thế giới.
TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.
TPO - Tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2026 sắp diễn ra ở Cần Thơ. Ban tổ chức bố trí khoảng 25.000 chậu lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, tạo không gian trưng bày sinh động, trực quan về cây lúa và ngành hàng lúa gạo.
TPO - Cục CSGT đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp và tổ chức lại thành 3 làn xe chạy mỗi chiều trên tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện thực tế đã vượt quá xa năng lực thiết kế ban đầu.
TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.
TPO - Khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và kiến thức lịch sử của các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận nhiều phản hồi tích cực.
TPO - Chính quyền Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận sau đợt mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu.
TPO - Những phần quà nhỏ, những đêm hội rộn ràng tiếng cười được đoàn viên, thanh niên mang đến trẻ em vùng biên, vùng cao Tuyên Quang, giúp các em có một mùa Trung thu đủ đầy và ấm áp hơn.
TPO - Kỹ sư và công nhân đường sắt Việt Nam vượt qua các thách thức về địa hình và thời tiết, thi công xuyên đêm tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc nhằm kịp chạy thử trước tháng 3 năm tới, phục vụ sự kiện APEC 2027.
TPO - Những tòa nhà cao tầng quen thuộc ở phía Tây Hà Nội biến thành những “hòn đảo” giữa biển mây, khi lớp sương mỏng phủ ngang đường chân trời.
TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.
TPO - Trên khu đất rộng 750 m² sát hồ An Khánh (Hà Nội), ngôi nhà ba tầng được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà, đồng thời là chốn trở về của con cháu mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Không gian vì thế được tổ chức để một gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.