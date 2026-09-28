Cầu vượt Hà Nội khoác 'áo hoa' rực rỡ về đêm

TPO - Những bông hoa nhiều màu sắc được trình chiếu bằng đèn LED lên các trụ cầu vượt Cầu Giấy - Láng (Hà Nội), tạo điểm nhấn giữa nút giao đông đúc, phần nào làm dịu cảm giác căng thẳng của người đi đường sau một ngày làm việc.
TPO - Cầu Nhật Tân đông xe cả hai chiều đầu giờ sáng 28/9, một số thời điểm ùn tắc cục bộ, dù các biển cảnh báo khoảng cách giữa các xe đã được tháo dỡ từ chiều 27/9.
TPO - Sáng 28/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều. Hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài ùn ứ kéo dài tại làn ô tô.
TPO - Nằm giữa khuôn viên rộng 6.000m² ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng, căn nhà của đôi vợ chồng trẻ được bao quanh bởi cây ăn trái, thảm cỏ và nhiều khoảng xanh. Đặc biệt, cây chôm chôm khoảng 15 năm tuổi ngay trước hiên nhà đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Tối 27/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện quy tụ những tên tuổi đình đám nhất ngành âm nhạc thế giới.
TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.
TPO - Chiều 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, ngay trong ngày đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Sau khi các biển được tháo dỡ, dòng phương tiện qua cầu thông thoáng hơn.
TPO - Tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2026 sắp diễn ra ở Cần Thơ. Ban tổ chức bố trí khoảng 25.000 chậu lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, tạo không gian trưng bày sinh động, trực quan về cây lúa và ngành hàng lúa gạo.
TPO - Cục CSGT đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp và tổ chức lại thành 3 làn xe chạy mỗi chiều trên tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện thực tế đã vượt quá xa năng lực thiết kế ban đầu.
TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.
TPO - Khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và kiến thức lịch sử của các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận nhiều phản hồi tích cực.
TPO - Từ chiều đến tối 26/9, cầu Nhật Tân và khu vực đường dẫn xảy ra ùn tắc kéo dài, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm.
TPO - Chính quyền Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận sau đợt mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu.
TPO - Những phần quà nhỏ, những đêm hội rộn ràng tiếng cười được đoàn viên, thanh niên mang đến trẻ em vùng biên, vùng cao Tuyên Quang, giúp các em có một mùa Trung thu đủ đầy và ấm áp hơn.
TPO - Kỹ sư và công nhân đường sắt Việt Nam vượt qua các thách thức về địa hình và thời tiết, thi công xuyên đêm tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc nhằm kịp chạy thử trước tháng 3 năm tới, phục vụ sự kiện APEC 2027.
TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.