Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

TPO - Ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), hội thảo nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, tư tưởng đổi mới của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cho sự phát triển của báo chí và đất nước nói chung.

Tại hội thảo, Bí thư Tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, từng là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí, thông tin quan trọng hoạt động trên địa bàn. Trong đó, có Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. "Hội thảo là dịp nghiên cứu, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp báo chí và những giá trị trong di sản của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng" ông Trường nói.

Tài liệu trưng bày tại chương trình.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân nhấn mạnh, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một chí sĩ yêu nước mà còn có những đóng góp quan trọng đối với sự hình thành, phát triển của báo chí Việt Nam.

Theo ông Lê Quốc Minh, cần nhìn nhận di sản báo chí cách mạng ở Thái Nguyên như một hệ thống gồm các địa điểm, cơ quan báo chí, nhân vật, sự kiện, tư liệu, hiện vật và những câu chuyện nghề nghiệp có mối liên hệ với nhau. Đồng thời, kết nối các di sản báo chí với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, không gian văn hóa Việt Bắc, đào tạo báo chí và các hoạt động về nguồn.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã trao đổi, làm rõ những giá trị lịch sử và thực tiễn của di sản Huỳnh Thúc Kháng. Trong đó có các nội dung về phát huy giá trị Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trong đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa người làm báo trong kỷ nguyên số; lan tỏa giá trị của địa chỉ đỏ báo chí cách mạng...