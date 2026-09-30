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Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

An Yên

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.


Ngày 30/9, tại lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận kỷ vật, hiện vật gắn liền với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước, Đại tá Tư Cang đã trực tiếp mang kỷ vật chiến tranh trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu.

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Đại tá Tư Cang kể lại câu chuyện chiến tranh gắn liền với hiện vật.

Tại buổi lễ, Đại tá Tư Cang trao lại hai khẩu súng: Một khẩu AK của Nga và một khẩu M79 của Mỹ. Đây là hai kỷ vật đã đồng hành cùng ông và Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Viết Thanh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) trên cùng một chiếc xe Jeep tiến vào giải phóng Sài Gòn, trưa ngày 30/4/1975. Cùng với đó là ba cuốn hồi ký tâm huyết có nhan đề: "Nước mắt ngày gặp mặt", "Tình báo kể chuyện" và "Sài Gòn Mậu Thân 1968".

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Đại tá Tư Cang trao hiện vật cho đại diện Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những kỷ vật và tư liệu gốc này không chỉ ghi dấu chặng đường chiến đấu kiên cường, mưu trí của các anh hùng tình báo, mà còn là hành động trao gửi ký ức cho lịch sử quê hương, làm phong phú thêm nguồn tư liệu quý báu để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

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Lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu trao thư cảm ơn và tặng hoa Đại tá Tư Cang.

Tại buổi lễ, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tiếp nhận các hiện vật quý gắn với Địa đạo Long Phước của cựu chiến binh, thân nhân cựu chiến binh.

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Các hiện vật được trao tặng.

Trước đó, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi các cựu chiến binh, gia đình, nhân chứng lịch sử, tổ chức cá nhân tham gia hiến tặng những hiện vật, hình ảnh, tư liệu, kỷ vật... gắn với Địa đạo Long Phước. Thời gian tiếp nhận hiện vật đến hết ngày 30/11/2026.

Địa đạo Long Phước là một di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu, gắn liền với quá trình đấu tranh kiên cường của quân và dân Long Phước (nay là Phường Tam Long) trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Với những giá trị lịch sử đặc biệt, Căn cứ Địa đạo Long Phước được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia vào ngày 9/1/1990, theo Quyết định số 34/VH-QĐ của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

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#địa đạp Long Phước #hiện vật #đại tá Tư Cang #hiến tặng #Bảo tàng

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