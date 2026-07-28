Xem kỷ vật của 1.400 Mẹ Việt Nam Anh hùng

TPO - Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ tọa lạc tại núi Cấm, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng là nơi lưu giữ ký ức và tri ân gần 1.400 Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước. Với tổng diện tích 1.800m2, không gian gồm ba chủ đề chính: Mẹ Việt Nam - Mẹ Tổ quốc; Mẹ Việt Nam anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Đặc biệt là những kỷ vật được trưng bày trong chuyên đề “Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân” do Ban Quản lý Di tích và Danh lam thắng cảnh Thành phố Đà Nẵng (Từ ngày 21/7 đến 15/8/2026).
Ché đựng gạo của Mẹ VNAH Điểu Thị Thẹo (1925-1998, quê Định Quán, Đồng Nai) sử dụng để đựng gạo nuôi sống gia đình qua những ngày gian khổ cũng như tiếp tế cho con trai duy nhất là liệt sĩ Điểu tham gia kháng chiến chống Mỹ. Rương của Mẹ Nguyễn Thị Hũy (phường An Thắng, TP. Đà Nẵng), dùng để đựng quần áo, thư từ của chồng con, tài sản và cất giấu tài liệu. Cối xay bột của Mẹ VNAH Bùi Thị Chà (1921-2012, quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dùng xay bột làm bánh phục vụ gia đình và tiếp tế cho bộ đội.
Dịp này, trưng bày chuyên đề cũng giới thiệu đến công chúng 50 bức chân dung ký họa về các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những bức tranh do nữ họa sĩ Đặng Ái Việt (sinh năm 1948, quê tỉnh Đồng Tháp) thực hiện. Dù tuổi đã cao, suốt 16 năm nay bà đã đi khắp mọi nẻo đường của đất nước để đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, và đã hoàn thành hơn 3.700 bức chân dung ký họa về các Mẹ.