Công an Thái Nguyên hoàn thành xây mới 560 căn nhà cho các hộ gia đình

TPO - Thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xây mới 560 căn nhà cho các hộ gia đình, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.

Chiều 30/9, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có nội dung xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương triển khai Đề án xây dựng mới 560 căn nhà, giai đoạn 2, từ kinh phí Bộ Công an hỗ trợ (Đề án 245).

Đến nay, Công an tỉnh hoàn thành là 560 căn nhà (đạt 100% mục tiêu); cấp xong kinh phí từ nguồn của Bộ Công an hỗ trợ cho 560 hộ tại 43 xã, phường, với số tiền là 33,6 tỷ đồng (mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ).

Dù vậy, quá trình triển khai Đề án 245, Công an tỉnh cũng gặp một số khó khăn. Một số gia đình còn mang nặng yếu tố tín ngưỡng, tâm linh, hoặc yếu tố chi phối của dòng họ.

Bên cạnh đó, đất xây nhà chưa đủ thủ tục pháp lý, khu vực xây dựng nhà ở còn ở vùng cao, vùng xa, khó vận chuyển nguyên vật liệu… nên tiến độ xây dựng tại một số gia đình chưa đạt yêu cầu.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện toàn tỉnh có 5.763 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở. Trong đó, 4.808 hộ có nhu cầu xây mới và 955 hộ có nhu cầu sửa chữa.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 30/9.

Để hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở, hiện tỉnh Thái Nguyên đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, giai đoạn 2026 - 2030.

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ. Trong đó, riêng năm 2026, dự kiến hỗ trợ 1.767 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Một căn nhà của người dân tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên sau khi hoàn thành.

Về kinh phí, các hộ xây nhà mới sẽ được hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ và 40 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh khoảng 422,84 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia khoảng 296,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa và địa phương tự cân đối.