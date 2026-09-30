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Bộ trưởng Lương Tam Quang tham quan triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư

Thanh Hà

TPO - Ngày 30/9, trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham quan "Triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm".

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Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham quan không gian triển lãm.

Hội nghị có sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao cơ quan Cảnh sát, Nội vụ các nước ASEAN; đại diện Ban Thư ký ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành, đơn vị chức năng của Việt Nam.

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Các đại biểu tham quan không gian triển lãm.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham quan không gian triển lãm.

Tại đây, các đại biểu được giới thiệu một số sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ tiêu biểu phục vụ xác minh danh tính, bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm.

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Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm tập trung giới thiệu 4 nhóm giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư:

Nhóm thiết bị an ninh gồm thiết bị xác minh di động, thiết bị thu nhận vân tay, đầu đọc thẻ CCCD, Trạm Cảnh sát thông minh, camera giám sát, camera AI và các thiết bị nghiệp vụ tích hợp định danh, sinh trắc học. Các sản phẩm hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật xác minh nhanh danh tính, thu nhận sinh trắc học, giám sát địa bàn và xử lý tình huống tại hiện trường.

Nhóm giải pháp xác thực ứng dụng sinh trắc học đa phương thức, nhận diện khuôn mặt, định danh số, xác thực di động, CCCD, VNeID và các mô hình xác thực phục vụ ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công và các hệ thống nghiệp vụ, góp phần bảo đảm đúng người, đúng danh tính, hạn chế giả mạo, gian lận và các hành vi lợi dụng danh tính giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm giải pháp bảo mật tập trung vào bảo mật hạ tầng, bảo vệ dữ liệu, giám sát an ninh mạng, kiểm soát truy cập, bảo vệ hệ thống định danh, xác thực và phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu, qua đó tăng cường lớp phòng thủ cho các hệ thống số.

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Nhóm tự động hóa và robot giới thiệu robot mặt đất, robot hình người, robot trinh sát, tuần tra cùng các giải pháp tự động hóa tác nghiệp, tích hợp AI, camera, cảm biến và điều khiển từ xa.

Nhóm tự động hóa và robot giới thiệu robot mặt đất, robot hình người, robot trinh sát, tuần tra cùng các giải pháp tự động hóa tác nghiệp, tích hợp AI, camera, cảm biến và điều khiển từ xa, hướng tới hỗ trợ lực lượng chức năng trong các nhiệm vụ cần khả năng quan sát, giám sát và tác nghiệp linh hoạt.

Thông qua triển lãm, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục thúc đẩy việc kết nối yêu cầu nghiệp vụ với năng lực công nghệ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó nghiên cứu, hoàn thiện và đưa các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ thực tiễn.

Đây cũng là dịp giới thiệu với các đại biểu ASEAN những kết quả, hướng tiếp cận và khả năng ứng dụng công nghệ của Việt Nam trong nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

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#Triển lãm dữ liệu dân cư #Hợp tác ASEAN #Công nghệ phòng chống tội phạm #Chương trình thực thi pháp luật #Bộ trưởng Lương Tam Quang

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