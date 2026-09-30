4 người thoát nạn trong vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội

TPO - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời tiếp cận, cứu và hướng dẫn 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh trên phố Vũ Tông Phan.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Sáng 30/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh số 575 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội.

Ngay sau đó, đơn vị điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 mô tô chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát tại khu vực cầu dao và dây dẫn điện ở tầng 1. Đám cháy tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà còn người mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn, tiếp cận khu vực cháy từ cửa chính.

Đồng thời, 2 tổ công tác sử dụng bình thở triển khai tìm kiếm, cứu người mắc kẹt; các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng nhằm ngăn cháy lan lên các tầng trên, khu vực xung quanh và tổ chức thoát khói.

Lực lượng chữa cháy đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Đến khoảng 7h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời hướng dẫn 4 người mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà có diện tích xây dựng khoảng 131m², quy mô 1 tầng bán hầm, 6 tầng nổi và 1 tum.

Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.