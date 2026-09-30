Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội thí điểm cho trẻ em đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện

Trần Hoàng

TPO - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội ban hành chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Mô hình áp dụng cho trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố, có đầy đủ giấy chứng sinh cùng thông tin thống nhất theo quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Các trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù cần xác minh riêng sẽ không thuộc phạm vi thí điểm này.

Việc hỗ trợ do Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đảm nhiệm tại điểm hỗ trợ đặt ở bệnh viện. Người dân sẽ đăng nhập tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

bv1.jpg
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo quy trình phối hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chịu trách nhiệm cấp và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử chính xác. Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đúng quy trình. UBND cấp xã thực hiện giải quyết và trả kết quả, tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp lại các thông tin, giấy tờ đã khai thác được trên hệ thống.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong thời hạn 3 tháng cuối năm 2026. Kết thúc thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm.

Sau đó Trung tâm sẽ báo cáo UBND Thành phố để xem xét, quyết định việc mở rộng phạm vi triển khai, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục nhằm hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần; tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó xem xét việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, điều chỉnh thủ tục hành chính theo thẩm quyền và phù hợp với Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Xem thêm

#Hà Nội #Khai sinh tại bệnh viện #Thủ tục hành chính #Chứng sinh điện tử #Thí điểm đăng ký khai sinh

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Lương Tam Quang tham quan triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư

Bộ trưởng Lương Tam Quang tham quan triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư

TPO - Ngày 30/9, trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham quan "Triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm".

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả tại 5 dự án

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả tại 5 dự án

TPO - Qua thanh tra 5 dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Công ty Nam Long) làm chủ đầu tư và nhà đầu tư, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, từ bán bất động sản trước khi công khai thông tin, kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng đến bán căn hộ khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, TTCP yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả.

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

TPO - Ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), hội thảo nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, tư tưởng đổi mới của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cho sự phát triển của báo chí và đất nước nói chung.

Miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong Ngày Văn hóa

Miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong Ngày Văn hóa

TPO - Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ việc miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và các thiết chế văn hóa, thể thao trong thời gian diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước.

Tăng mức phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã lên 55%

Tăng mức phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã lên 55%

TPO - Trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe