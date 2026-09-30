Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Từ đứa trẻ sống ở chùa, kiếm sống ở Thảo Cầm Viên giờ là đạo diễn trăm tỷ 'bám đuổi' Trấn Thành, Đặng Thái Huyền

Trạch Dương

TPO - Với doanh thu cuối tuần tăng thần tốc, "Trại buôn người" đưa Toni Dương Bảo Anh vào nhóm đạo diễn có thành tích mở màn chỉ sau Trấn Thành và Đặng Thái Huyền. Trước khi có phim điện ảnh đầu tay vượt 100 tỷ đồng, anh đã làm diễn viên đóng thế và chỉ đạo hành động trong hơn 20 năm.

Sáng 30/9, toàn thị trường phòng vé đạt hơn 12 tỷ đồng, riêng Trại buôn người thu khoảng 10 tỷ đồng. Phim bán trên 137.000 vé/5.200 suất chiếu, tiếp tục giữ phần lớn lịch chiếu sau cuối tuần mở màn.

Ba ngày 25-27/9, tác phẩm thu 78,65 tỷ đồng. Chỉ có phim của Trấn Thành và Đặng Thái Huyền từng vượt mức doanh thu cuối tuần này. Đến ngày 28/9, Trại buôn người chạm mốc 100 tỷ đồng sau khoảng ba ngày rưỡi ra rạp. Thành tích đưa Toni Dương Bảo Anh vào nhóm 12 đạo diễn Việt Nam có phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu trăm tỷ.

Giữa lúc khán giả dự đoán phim có thể vượt mốc 300 tỷ đồng, Toni nhớ tới ngày phim vừa phát hành. "Mục tiêu doanh thu ban đầu chỉ mong hoàn vốn để trả lại tiền cho các bên đầu tư đã tin tưởng”, anh nói với PV Tiền Phong.

1790474757389-1576413998024582322-7303983728400934926-f0d1dd85fe9a6b3d23730fc9cfb93b48.jpg
Trại buôn người đạt 147 tỷ đồng sau 5 ngày phát hành.

5 năm theo đuổi dự án buôn người

Toni cho biết ý tưởng Trại buôn người hình thành khi những vụ lừa đảo, buôn người được nhắc đến nhiều từ năm 2022. Điều khiến anh suy nghĩ là cuộc sống của những người ở lại sau khi một thành viên trong gia đình mất liên lạc.

“Họ phải sống trong sự day dứt, lo lắng, bất an cho tới khi gặp lại được người thân của mình”, đạo diễn chia sẻ. Anh nhắc thêm những cuộc chờ đợi kết thúc bằng cảnh “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Theo Toni, cảm giác cần làm một việc trong khả năng của mình đã dẫn anh đến câu chuyện phim.

Anh chọn kể câu chuyện qua Ny, người đi tìm em gái Út Đẹt sau khi cô sa vào đường dây buôn người. Hai vai diễn do Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên đảm nhiệm.

1790751031162-9115539149726052306-9115539149726052306-19b2f2477929cfd63baee65ff0e8819c.jpg
Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh nhận bằng xác lập kỷ lục Trại buôn người có 10.000 nhân sự tham gia.

Đây là phim điện ảnh đầu tiên Toni đứng tên đạo diễn sau nhiều năm phụ trách hành động. Dự án được phát triển trong gần 5 năm. Trong thời gian đó, anh chuyển từ người chịu trách nhiệm cho một phần cảnh quay sang người theo sát cả câu chuyện, quá trình sản xuất và ngày bộ phim đến với khán giả.

Ê-kíp công bố hơn 10.000 người tham gia công đoạn làm phim. Với Toni Dương Bảo Anh, quy mô dự án gắn với số người đã dành thời gian, công sức và tiền bạc để bộ phim có thể hoàn thành. Anh nói những người làm phim có thể làm việc 15-16 giờ mỗi ngày, kéo dài nhiều tháng. Trước khi nghĩ tới doanh thu, điều anh mong là dự án đáp lại được sự tin tưởng của những người đồng hành.

Trại buôn người đạt 100 tỷ đồng nhanh hơn kỳ vọng ban đầu của đạo diễn. Anh nói sự đón nhận của khán giả giúp anh tự tin hơn với dự án tiếp theo đang ấp ủ. Tuy nhiên, khi được hỏi về dự đoán phim có thể đạt 300 tỷ đồng, Toni không đưa ra con số kỳ vọng. “Mình chỉ biết cố gắng làm tốt việc của mình, còn khán giả quyết định tất cả”, anh nói.

Anh tránh đặt thành tích của Trại buôn người cạnh phim của các đạo diễn khác. Toni cho rằng mình không có lý do để so sánh với những người đi trước. “Hai từ ‘đối thủ’ không có trong đầu mình”, anh nói. Trong số những người đang làm phim và cùng có tác phẩm ngoài rạp, có người anh từng cộng tác, có người anh hy vọng có dịp làm việc chung.

Hơn 20 năm từ người đóng thế đến đạo diễn trăm tỷ

Toni Dương Bảo Anh sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa. Anh từng kể cha mẹ chia tay, bản thân có thời gian sống ở chùa và tiếp xúc với võ thuật từ nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, anh rời chùa, tiếp tục việc học.

Năm 2005, Toni vào TPHCM học đại học chuyên ngành mỹ thuật. Trong thời gian học, anh tham gia CLB cascadeur Quốc Thịnh. Anh tập luyện hơn sáu tháng, có cả những lần chấn thương, trước khi nhận công việc đầu tiên được trả tiền. Đó chưa phải một vai diễn trên phim trường.

“Job đầu tiên nhận được là diễn xiếc, với tiết mục đi cà kheo cao 2 m và đứng trước Thảo Cầm Viên để câu khách, thù lao 80.000 đồng/2 giờ”, Toni kể với PV Tiền Phong.

dao-dien-hanh-dong-phim-lat-mat-toni-duong-bao-anh-ra-mat-tac-pham-dien-anh-dau-tay.jpg
475964826-122173049276281145-7951605620253738831-n-1.jpg
dao-dien-hanh-dong-phim-lat-mat-toni-duong-bao-anh-ra-mat-tac-pham-dien-anh-dau-tay-20250609094052389-1-1.jpg
Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh từ người đóng thế đến đạo diễn thứ 12 có phim đầu tay đạt doanh thu vượt 100 tỷ đồng.

Hơn 20 năm sau, anh vẫn nhớ rõ đôi cà kheo cao bao nhiêu, đứng ở đâu và nhận được mấy chục nghìn đồng. Đó là công việc của người mới tập nghề biểu diễn, nhận việc có thể làm được sau nhiều tháng rèn luyện. Từ thời gian đứng trước cổng Thảo Cầm Viên, Toni tiếp tục tìm cơ hội trong các đoàn phim.

Anh bắt đầu với vai trò diễn viên đóng thế, làm trợ lý đạo diễn hành động, điều phối hành động và chỉ đạo võ thuật. Công việc thay đổi theo từng giai đoạn. Ban đầu, Toni phải thực hiện tốt động tác được giao. Về sau, anh tính đến cách nhiều người cùng hoàn thành cảnh quay. Ai chuyển trước, diễn viên và nhóm đóng thế phối hợp ra sao, máy quay cần ghi được phần nào.

Toni có nhiều năm tham gia dự án điện ảnh tại Ấn Độ. Khi làm việc ở Việt Nam, anh góp mặt trong những đoàn phim như Hương Ga, Lôi Báo, các phần Lật mặtMai.

Từng cộng tác với Lý Hải và Trấn Thành, Toni nói anh học ở hai đạo diễn nghìn tỷ cách đánh giá thị trường. Anh nhận xét điều hay nhất ở hai người là “hiểu khán giả”. Đó cũng là điều Toni quan tâm khi bắt đầu đạo diễn, bộ phim phải tìm được người xem. Anh từng nói thẳng: “Phim mà không có khán giả xem thì buồn lắm”.

Từ người đi cà kheo, diễn viên đóng thế đến đạo diễn điện ảnh, Toni đã làm việc qua nhiều vị trí trước khi có phim đầu tay đạt 100 tỷ đồng, "vượt ngoài kỳ vọng ban đầu".

Anh nhớ khoản thù lao 80.000 đồng như dấu mốc của ngày mới vào nghề. Khi nói về cột mốc phòng vé hiện tại, anh nhắc tới lời hứa với nhà đầu tư và công sức của đoàn phim.

Trước Trại buôn người, Toni đã đạo diễn loạt phim Hùng long phong bá. Công việc cho anh cơ hội điều hành dự án vượt ra ngoài các cảnh hành động riêng lẻ. Song với phim điện ảnh chiếu rạp, tên đạo diễn gắn trực tiếp với toàn bộ tác phẩm và phản ứng của khán giả ngay từ những ngày đầu phát hành.

#đạo diễn Trại buôn người là ai #đạo diễn Trại buôn người Toni Dương Bảo Anh #Toni Dương Bảo Anh là ai #Trại buôn người doanh thu 100 tỷ #Toni Dương Bảo Anh Trấn Thành Đặng Thái Huyền #đạo diễn hành động Toni Dương Bảo Anh

Cùng chuyên mục

Rằm Rộ - Điểm hẹn cho mùa trăng 2026

Rằm Rộ - Điểm hẹn cho mùa trăng 2026

Được khởi xướng bởi BEAT Network, “Rằm Rộ” 2026 lựa chọn một cách tiếp cận khác với những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt: không chỉ gợi nhắc ký ức, mà tạo ra những không gian để công chúng trực tiếp tham gia, sáng tạo và góp một phần của mình vào mùa Hội.

4 sao nữ khiến các mỹ nhân phải dè chừng

4 sao nữ khiến các mỹ nhân phải dè chừng

TPO - Không sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu như các tiểu hoa đán khác, nhưng Trần Đô Linh, Trịnh Hợp Huệ Tử, Đại Lộ Oa được khán giả công nhận về thực lực, khiến nhiều bạn diễn phải dè chừng.

Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

TPO - Sau cú hụt phòng vé của "Hộ linh tráng sĩ", Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong "Trại buôn người" - vượt 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày ra rạp. Chuỗi vai diễn liên tiếp đang đưa anh trở lại cuộc đua điện ảnh, từng bước khôi phục vị thế sau những năm sự nghiệp gián đoạn vì biến cố cá nhân.

Kỳ tích Madonna

Kỳ tích Madonna

TPO - Ở tuổi 68, Madonna giành 7 giải tại MTV VMAs 2026, trong đó có Nghệ sĩ của năm. Gần 5 thập kỷ trong nghề, “Nữ hoàng nhạc pop” tiếp tục chứng minh khả năng tự làm mới để giữ vị trí giữa dòng chảy âm nhạc đương đại.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Trường Giang chính thức dừng sóng

Trường Giang chính thức dừng sóng

TPO - Trường Giang không xuất hiện trong tập 103 của 2 ngày 1 đêm. Đây là tập đầu tiên chương trình lên sóng với đội hình năm thành viên, sau khi nam MC thông báo dừng tham gia đợt ghi hình mới.

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.

Cơn ác mộng sập bẫy đường dây buôn người

Cơn ác mộng sập bẫy đường dây buôn người

TPO - Từ cuộc tìm em gái sập bẫy tuyển dụng, Ny (Steven Nguyễn) bước vào khu trại buôn người và bị cuốn vào cuộc vượt thoát của hàng trăm nạn nhân. Những màn đánh đấm cùng đại cảnh đông người giúp phim giữ khán giả đến phút cuối, dù câu chuyện chưa theo kịp tham vọng dàn dựng.

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

TPO - Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền.

Mệt mỏi phim dùng cảnh nóng làm 'mồi câu'

Mệt mỏi phim dùng cảnh nóng làm 'mồi câu'

TPO - Loạt phim thần tượng Trung Quốc gây chú ý khi liên tục dùng cảnh hôn, thân mật để quảng bá, nhưng khán giả ngày càng khó bị chinh phục chỉ bằng “mồi câu” này.

19 bản nhạc bị gỡ của MCK sống lại

19 bản nhạc bị gỡ của MCK sống lại

TPO - MCK gọt bỏ ca từ nhạy cảm bằng cách viết lời mới hoặc bóp méo âm thanh bằng hiệu ứng mixing, trước khi phát hành trở lại 19 ca khúc bị gỡ. Tuy nhiên, một số bản rap như "Xa xôi" vẫn chứa ngôn từ dễ gây tranh cãi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe