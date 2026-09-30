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Giải trí

Rằm Rộ - Điểm hẹn cho mùa trăng 2026

P.V

Được khởi xướng bởi BEAT Network, “Rằm Rộ” 2026 lựa chọn một cách tiếp cận khác với những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt: không chỉ gợi nhắc ký ức, mà tạo ra những không gian để công chúng trực tiếp tham gia, sáng tạo và góp một phần của mình vào mùa Hội.

Từ hình tượng đầu sư tử Việt được người trẻ sáng tạo lại, những mô hình được trẻ em tự tay góp sắc, đến các không gian thời trang, nghệ thuật và lễ hội chuẩn bị xuất hiện trong tháng 9, “Rằm Rộ” đang từng bước mở ra một “Điểm Hẹn Mùa Trăng” được nối dài qua nhiều không gian, nhiều thế hệ và nhiều cách trải nghiệm khác nhau.

Từ một biểu tượng quen thuộc đến những cách kể mới

Một trong những điểm khởi đầu của hành trình “Rằm Rộ” là cuộc thi sáng tạo “Rộ Sắc”, nơi hình tượng đầu sư tử Việt trở thành đề bài để người trẻ tiếp cận, tìm hiểu và thể hiện bằng ngôn ngữ của riêng mình.

Từ một hình ảnh vốn quen thuộc mỗi mùa Trung Thu, các thí sinh mang đến nhiều cách diễn giải mới qua màu sắc, hình khối và tư duy thiết kế. Mỗi tác phẩm là một góc nhìn khác nhau, cho thấy những chất liệu truyền thống hoàn toàn có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại khi được trao vào tay một thế hệ sáng tạo mới.

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Những tác phẩm nổi bật của “Rộ Sắc” không dừng lại ở khuôn khổ cuộc thi mà tiếp tục bước vào những không gian trình diễn, trưng bày của “Rằm Rộ” trong tháng 9. Từ một ý tưởng trên bản vẽ, hình tượng đầu sư tử Việt vì thế được nối dài qua nhiều hình thức và gặp gỡ công chúng theo những cách mới.

Khi những đôi tay nhỏ cùng góp sắc cho mùa Hội

Nếu “Rộ Sắc” bắt đầu từ những ý tưởng sáng tạo của người trẻ, “Chung Tay Dệt Hội” lại mở rộng hành trình ấy bằng sự tham gia của những đôi tay nhỏ.

Hoạt động được triển khai tại Vietnam And Friends, Trường Ngôi Sao Hà Nội và Trường Ngôi Sao Hoàng Mai, với các trải nghiệm được thiết kế phù hợp cho từng nhóm trẻ. Từ trực tiếp tô vẽ mô hình đầu sư tử, vẽ tranh đến nặn hình, các em được tự do thể hiện cách mình nhìn thấy, cảm nhận và tưởng tượng về Trung Thu.

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Chung Tay Dệt Hội

Không đặt ra một khuôn mẫu chung, mỗi sản phẩm được tạo nên đều mang theo một sắc màu, cảm xúc và cách kể riêng. Đặc biệt, với các em khuyết tật, việc trực tiếp chạm, cảm nhận và hoàn thiện sản phẩm còn mở ra một cách tiếp cận văn hóa thông qua chính những giác quan và trải nghiệm mà các em đang có.

Ở đó, giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà còn trong quá trình mỗi em tự tay góp một phần nhỏ vào mùa Hội. Từ những khác biệt ấy, “Chung Tay Dệt Hội” gửi gắm một tinh thần giản dị: Mỗi đôi tay một sắc, cùng dệt nên mùa Hội.

Khi người trẻ trở thành những người kể chuyện mùa Trăng

Song song với hành trình sáng tạo hình ảnh và sản phẩm, “Rộ Tài” mở ra một không gian khác dành cho những bạn trẻ yêu thích sáng tạo nội dung.

Sau các vòng tuyển chọn và casting tại Hà Nội và TP.HCM, những gương mặt được lựa chọn tiếp tục bước vào giai đoạn thực chiến cùng các Thương hiệu Cộng đồng thuộc hệ sinh thái BEAT Network.

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Thay vì chỉ đứng ở vị trí người theo dõi một chiến dịch văn hóa, các bạn trẻ trực tiếp tham gia sản xuất nội dung và kể lại những câu chuyện của “Rằm Rộ” bằng góc nhìn, ngôn ngữ và cách thể hiện của thế hệ mình.

Từ người sáng tạo hình tượng, những đôi tay góp sắc đến những người kể chuyện, mỗi nhóm công chúng đang cùng tham gia vào hành trình đưa những chất liệu Trung Thu quen thuộc bước vào đời sống hôm nay theo những cách khác nhau.

Những “Điểm Hẹn Mùa Trăng” đang dần mở ra

Từ những mảnh ghép đã được tạo nên, hành trình “Rằm Rộ” sẽ tiếp tục được mở rộng trong tháng 9 khi các ý tưởng và sản phẩm sáng tạo lần lượt bước ra những không gian gặp gỡ công chúng.

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Fashion Show “Rằm Rộ”, Rộ Fest, Artshow, Tọa Độ Rằm Rộ cùng bộ Merchandise “Rằm Rộ” sẽ đưa tinh thần mùa Trăng đến với nhiều hình thức khác nhau: từ thời trang, nghệ thuật, lễ hội đến những sản phẩm có thể lưu giữ và mang theo.

Mỗi hoạt động sở hữu một cách tiếp cận riêng, nhưng đều hướng tới việc tạo nên những không gian nơi công chúng không chỉ đến để thưởng thức, mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm, kết nối và trở thành một phần của mùa Hội.

Tinh thần ấy cũng được nối dài tại các trung tâm thương mại GO!, khi những chất liệu nhận diện của “Rằm Rộ” được đưa vào không gian mua sắm, góp thêm những điểm chạm để sắc màu mùa Trăng hiện diện gần hơn với nhịp sống thường nhật của công chúng.

Theo cách đó, “Điểm Hẹn Mùa Trăng” không còn được giới hạn tại một địa điểm duy nhất, mà dần hình thành qua nhiều không gian và nhiều cuộc gặp gỡ trong suốt hành trình của “Rằm Rộ”.

Một hành trình được tạo nên bởi nhiều sự đồng hành

Để “Rằm Rộ” có thể đi từ trường học, những không gian sáng tạo đến sàn diễn, triển lãm, lễ hội và những điểm đến quen thuộc trong thành phố, hành trình ấy được tạo nên từ sự chung tay của nhiều tổ chức, trường học, nghệ nhân, đơn vị sáng tạo, đối tác và đơn vị truyền thông.

Mỗi sự đồng hành góp vào “Rằm Rộ” theo một cách khác nhau. Nhờ những kết nối ấy, “Điểm Hẹn Mùa Trăng” không nằm ở một nơi duy nhất, mà được nối dài qua nhiều không gian, nhiều hoạt động và nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau.

BEAT Network trân trọng sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị và cá nhân đã cùng góp sức để hành trình “Rằm Rộ” 2026 có thể hiện diện ở nhiều nơi hơn và tiếp tục mở rộng những cách tiếp cận mới với văn hóa Trung Thu Việt.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG “RẰM RỘ” 2026

Đối tác chiến lược: Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, Vietnam And Friends, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Đối tác đồng hành: Bối Ân, Ocean Entertainment Group (OEG), Nước ion kiềm Mira, Vietnam Travel.

Đối tác đồng kiến tạo sự kiện: GO! Mall Việt Nam.

Đối tác đồng hành cuộc thi “Rộ Sắc”: Play Together, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Đông Á.

Đối tác đồng hành “Chung Tay Dệt Hội”: Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai.

Bảo trợ truyền thông cuộc thi “Rộ Sắc”: Hoa Học Trò, Sinh Viên Việt Nam.

Đối tác sản xuất hình ảnh: December Media.

Đối tác đồng hành truyền thông: Advertising Vietnam, Kenh14, Z News, SuZu Studio, GDL JSC, Vitamin Network, Biết Thế Network, iSocial Việt Nam, YUM Network, Radiant Việt Nam, VKR News, Run Your EDM.

Đối tác đồng hành truyền thông Fashion Show “Rằm Rộ”: UniMedia, Uni Network, Moli Network.

Đối tác đồng hành nghiên cứu mạng xã hội: SocialTrack, Buzzmetrics.

#Rằm Rộ #Trung Thu #sáng tạo #hội nhập #văn hóa Việt #nhiếp ảnh #nghệ thuật

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