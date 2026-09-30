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Pháp luật

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Bắt tạm giam đối tượng dâm ô với hai trẻ em trong đêm Trung thu

Viết Hà

TPO - Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng khi các cháu nhỏ đang vui chơi Trung thu, T.V.C. đã tiếp cận hai trẻ em rồi thực hiện hành vi dâm ô. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với T.V.C. (SN 1987, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

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Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố hình sự đối với T.V.C.

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu, tối 25/9, T.V.C. phát hiện các cháu nhỏ đang vui chơi Trung thu. Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, C. tiếp cận các cháu L.V.K. (SN 2013) và L.N.M. (SN 2012), sau đó thực hiện hành vi dâm ô đối với các cháu.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.V.C. về hành vi có dấu hiệu của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

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