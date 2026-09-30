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Pháp luật

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Cựu giảng viên trả giá đắt vì tổ chức sử dụng ma túy, mua dâm thiếu nữ 15 tuổi

Tân Châu

TPO - Cựu giảng viên Phạm Văn Hùng lĩnh án 22 năm tù sau khi tổ chức sử dụng ma túy và mua dâm người dưới 18 tuổi trong căn hộ khiến thiếu nữ 15 tuổi tử vong.

Ngày 30/9, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hùng (50 tuổi, cựu giảng viên) 22 năm tù, chung cho hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua dâm người dưới 18 tuổi ".

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Bị cáo Phạm Văn Hùng (che mặt) và các bị cáo tại phiên toà.

Chung vụ án, bị cáo Đỗ Tấn Phúc (36 tuổi, cựu cán bộ công an) bị phạt 17 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 14 bị cáo cùng tội danh với Phúc bị phạt từ 12 năm đến 18 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023, Đỗ Tấn Phúc là cán bộ Công an quận 4 (cũ), thuê 3 căn hộ, sửa chữa, lắp đặt loa, đèn, máy chiếu, chăn đệm và cách âm để cho khách thuê sử dụng ma túy.

Tối 21/10/2023, Phạm Văn Hùng liên hệ Phạm Phương Vi (bị cáo, lao động tự do) để tìm người bán dâm và sử dụng ma túy cùng mình.

Vi giới thiệu một thiếu nữ 17 tuổi. Thông qua nhóm quản lý, Vi thuê căn hộ cho Hùng. Tối cùng ngày, Hùng và thiếu nữ này đến căn hộ để sử dụng ma túy.

Cáo trạng xác định Hùng chuyển 9,3 triệu đồng, gồm tiền thuê phòng, tiền ma túy và phí phục vụ. Nhóm quản lý sau đó liên hệ một người có biệt danh "Sói" để mua ma túy.

Sáng hôm sau, thiếu nữ 17 tuổi rời đi và giới thiệu một thiếu nữ 15 tuổi đến gặp Hùng. Khoảng 10h30, Hùng báo cho Vi biết thiếu nữ này đã bất tỉnh. Vi liên hệ nhóm quản lý căn hộ. Những người này đến kiểm tra và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng thiếu nữ đã tử vong.

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#Ma túy #TAND TPHCM #Phạm Văn Hùng #Tổ chức sử dụng ma túy #Mua dâm người dưới 16 tuổi #Cựu giảng viên #Thiếu nữ

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