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Pháp luật

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Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

Nhật Huy

TPO - Do chủ hàng còn nợ tiền vận chuyển, Đỗ Thanh Huy cùng em trai và một đồng phạm dùng vũ lực, đe dọa những người áp tải để chiếm đoạt gần 55 tấn cá tra, mang đi bán. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 34 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Sáng 30/9, sau thời gian xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Đỗ Thanh Huy (SN 1982) 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, em trai Huy) 12 năm tù; Đào Văn Hiền (SN 1984) 8 năm tù, cùng về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 19/2/2025, Công ty TNHH MTV Trần Hân (Công ty Trần Hân) thuê Phạm Quốc Toàn chở cá tra về nhà máy. Toàn thuê lại Huy vận chuyển với giá 400 đồng/kg.

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Các bị cáo tại toà. Ảnh: A. Tầm

Ngày 20/2/2025, Đào Văn Hiền và Nguyễn Văn Tài mỗi người điều khiển một ghe cùng một số người được thuê đến TP. Cần Thơ nhận hơn 54,9 tấn cá tra, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận hàng, Huy cho rằng Công ty Trần Hân và Toàn còn nợ tiền vận chuyển các chuyến trước chưa thanh toán, nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá trên để bán lấy tiền trừ nợ.

Để thực hiện ý định, Huy điện thoại yêu cầu Hiền nói dối, điều khiển ghe chở cá đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên. Sau đó, Huy gọi em ruột là Đỗ Văn Phương đến cùng thực hiện hành vi cướp cá.

Tại đây, Huy, Phương và Hiền sử dụng vũ lực đe dọa, uy hiếp những người được giao quản lý, áp tải số cá để lấy số cá mang đi bán.

Sau khi vụ việc được trình báo Công an, ngày 22/2/2025, Huy đến cơ quan Công an đầu thú. Quá trình điều tra, Huy, Phương và Hiền bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết vụ án, Phạm Quốc Toàn đã nhận 1,7 tỷ đồng từ người thân của bị cáo Huy và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Huy.

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#cướp cá tra #54 tấn cá tra #Đỗ Thanh Huy #An Giang #34 năm tù #cướp tài sản #tuyên án

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