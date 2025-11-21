Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Nhận chở thuê rồi tổ chức cướp gần 55 tấn cá tra trị giá 1,8 tỷ đồng

Nhật Huy
TPO - Được thuê chở hơn 54,9 tấn cá tra, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, cho rằng bên thuê nợ tiền chở cá các lần trước nên nhóm đối tượng đã phối hợp đưa cá đi nơi bán để lấy tiền "trừ nợ". Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.

Sáng 21/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Phương (SN 1985, ngụ xã Châu Phong) và Đào Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Liên quan vụ án này, trước đó Công an đã khởi tố và tạm giam Đỗ Thanh Huy (SN 1982, ngụ phường Long Xuyên) cùng hành vi trên.

phuong-2-2361.jpg
hien.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Phương (trái) và Đào Văn Hiền (phải). Ảnh: Tiến Tầm

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 19/2/2025, Công ty TNHH MTV Trần Hân (Tiền Giang) thuê Phạm Quốc Toàn vận chuyển cá tra. Toàn sau đó thuê lại Đỗ Thanh Huy thực hiện với giá 400 đồng/kg.

Sáng 20/2, Huy điều 2 ghe (trong đó có một ghe do Đào Văn Hiền lái) đến TP. Cần Thơ nhận tổng cộng hơn 54,9 tấn cá tra, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Cho rằng Công ty Trần Hân và Toàn “nợ” tiền vận chuyển các lần trước, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt lô hàng để bán lấy tiền trừ nợ.

Huy chỉ đạo Hiền đưa ghe về khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên (An Giang), rồi gọi Đỗ Văn Phương (em ruột Huy) cùng một số người khác phối hợp cướp toàn bộ số cá. Số cá được chuyển sang 2 ghe khác đem bán.

Ngày 22/2, biết sự việc bị trình báo và khó thoát tội, Huy đến công an đầu thú.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Thanh Huy về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhật Huy
