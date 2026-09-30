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Pháp luật

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Phát hiện 3 người dùng thị thực Ireland giả tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Dũng

TPO - Sau khi phát hiện 3 hành khách mang thị thực nghi giả mạo, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất mở rộng xác minh, xác định một người tại Nghệ An trực tiếp nhận hộ chiếu và dán thị thực.

Ngày 30/9, theo thông tin từ lực lượng công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.

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Một người phụ nữ liên quan trong vụ việc tại cơ quan công an.

Trước đó vào tháng 7/2026, Đội Trinh sát Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 3 công dân Việt Nam gồm L.M.A. (sinh năm 2001), L.T.L.A. (sinh năm 2005) và T.C.B. (sinh năm 2006) sử dụng hộ chiếu có dán thị thực Ireland nghi giả mạo khi làm thủ tục xuất cảnh từ TPHCM đi Singapore.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, do có nhu cầu sang Anh, Ireland lao động, gia đình ba người đã liên hệ với một số người Việt Nam trong và ngoài nước để được tổ chức, hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ. Chi phí thỏa thuận từ 700 triệu đến 900 triệu đồng/người.

Theo kế hoạch, sau khi nhận hộ chiếu có dán thị thực Ireland, ba người sẽ xuất cảnh sang Singapore. Tại đây, những người trong đường dây tiếp tục tổ chức đưa họ sang Anh. Cả ba khai chưa từng đến cơ quan đại diện ngoại giao Ireland để làm thủ tục xin cấp thị thực.

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Thị thực giả của nhóm người bị Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện tại sân bay.

Công an xác định thị thực Ireland giả được dán trực tiếp vào hộ chiếu nhằm tạo vỏ bọc hồ sơ hợp pháp, qua mặt lực lượng kiểm soát xuất cảnh.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phối hợp công an tại Nghệ An, Thanh Hóa mở rộng xác minh.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định N.T.D., trú tại Nghệ An, trực tiếp liên quan vụ việc. Theo cơ quan công an, D. ban đầu không thừa nhận, sau đó khai đã nhận hộ chiếu và dán thị thực Ireland giả cho ba công dân.

D. khai thực hiện theo chỉ đạo của một người Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức cho ba người xuất cảnh, sau đó tiếp tục đưa sang Anh, Ireland lao động trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ.

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