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Pháp luật

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Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

Hoàng An

TPO - Trong phiên tòa hôm nay, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nộp 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo.

Chiều nay (30/9), cùng với 7 bị cáo xin tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả, luật sư của bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cho biết, thân chủ có thể nộp thêm 1,1 tỷ đồng.

Trước đó, khai mạc phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã công bố bà Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng. Do bệnh phải điều trị sức khỏe không đảm bảo, bà Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện Kiểm sát phúc thẩm nêu quan điểm luận tội đã đề nghị giảm án cho bà 6 tháng tù.

Với 7 bị cáo khác xin tạm dừng phiên để khắc phục hậu quả, Chủ tọa cho biết, hậu quả vụ án rất lớn, được phân làm 2 khoản, trong đó 70 tỷ đồng bị thất thoát cơ bản đã khắc phục xong. Tuy nhiên, hơn 600 tỷ đồng còn lại là tiền lãng phí do công trình nằm im bao năm không dùng được, tính theo lãi ngân hàng với tiền vốn đã bỏ ra.

Theo Chủ tọa, hiện khoản tiền khắc phục hậu quả vụ còn thiếu khoảng 574 tỷ, con số khá lớn.

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Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.

"Tòa hiểu ngay bây giờ các bị cáo cũng không có ngay. Nhưng nếu hứa xong, Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm điều chỉnh mức án xong mà các vị không nộp, đó sẽ là vấn đề. Nhỡ các vị thất hứa thì sao, vì không có gì ràng buộc, nó là quyền và nghĩa vụ. Nghĩa vụ làm xong mới được tính đến quyền", Chủ tọa phân tích.

Tuy nhiên, nhận thấy Viện Kiểm sát cũng có đề nghị dừng phiên cho các bị cáo và gia đình “lo liệu”. Dù các luật sư cho rằng thời hạn một ngày là quá ít, mong Tòa tăng thời gian cho 3 ngày.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử chấp thuận cho dừng phiên, nhưng các bị cáo chỉ có thời gian 1 ngày để “thu xếp”.

Tòa sẽ bắt đầu tranh luận lại vào lúc 14h ngày 1/10.

Tòa cấp sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù, buộc phải khắc phục 108 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị phạt tổng mức án 30 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”, bồi thường hơn 393 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế) bị phạt tổng mức án 25 năm tù, bồi thường hơn 223 tỷ đồng.

Các bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) bị phạt từ 3 năm tù đến hơn 10 năm tù.

Nhóm này đều liên đới bồi thường từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng.

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#Nguyễn Thị Kim Tiến #Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến #Khắc phục tiền #Nhận hối lộ

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