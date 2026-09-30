Vỡ đê bao ở Vĩnh Long, ước thiệt hại tiền tỷ

TPO - Triều cường lên cao đã làm vỡ đê bao cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, ảnh hưởng hàng chục hộ dân, làm ngập hơn 23 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 30/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương đã đến khảo sát, thăm hỏi các hộ dân chịu thiệt hại do sự cố vỡ đê bao tại khu vực cồn Cái Gà, xã Chợ Lách.

Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng vỡ đê cồn Cái Gà.

Sự cố sạt lở nghiêm trọng tại đê bao cồn Cái Gà xảy ra liên tục từ ngày 27 - 28/9, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh tế của người dân.

Theo UBND xã Chợ Lách, triều cường và sạt lở đã khiến 30/50 hộ dân trên cồn bị ngập nhà ở; ngập úng hơn 23 ha diện tích sản xuất nông nghiệp (cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng).

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã khảo sát thực địa tại các điểm sạt lở xung yếu, ghi nhận công tác gia cố, khắc phục đê bao của các lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Gia cố đê bao cồn Cái Gà sau sạt lở, vỡ đê.

Đoàn công tác trao tặng phần quà hỗ trợ trị giá 2 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị ảnh hưởng nhằm san sẻ khó khăn trước mắt.



Trước đó, chính quyền xã đã cấp phát một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng.