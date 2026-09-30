Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Khiển trách Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành

TPO - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và 23 đảng viên; cảnh cáo đối với 2 đảng viên.

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 23 đảng viên; cảnh cáo đối với 2 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.