Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vị trí xử phạt vi phạm khoảng cách trên cao tốc phải đáp ứng điều kiện gì?

Thanh Hà

TPO - Việc xử lý vi phạm không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước được lực lượng chức năng thực hiện tại 2 điểm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

khoang-cach.jpg
Một điểm xử lý vi phạm khoảng cách trên cao tốc.

Vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) có văn bản đề nghị Cục CSGT phối hợp xác định các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Danh sách này sẽ được sử dụng làm cơ sở để Cục Đường bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt báo hiệu đường bộ và vạch kẻ đường phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Việc xác định cụ thể các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt được đặt ra trong bối cảnh quy định về khoảng cách an toàn đang được rà soát để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Theo Cục CSGT, việc kiểm soát, xử lý vi phạm về khoảng cách được lực lượng CSGT triển khai tại Km219 và Km326 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Còn lại trên các đoạn khác của đường cao tốc người lái xe phải tự chủ động có ý thức về giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước căn cứ vào tốc độ lưu thông, với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an toàn cho mình và người tham gia giao thông xung quanh.

khoang-cach-an-toang.jpg
Quy định khoảng cách an toàn.

CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn; có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm là “bằng chứng điện tử”.

Việc có dữ liệu điện tử kết hợp với biển báo, vạch kẻ đường về khoảng cách trên đường (clip, hình ảnh) sẽ giúp xác định chính xác tốc độ và khoảng cách của phương tiện tại thời điểm đó.

Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những xe cố tình vi phạm hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

khoang-cach-an-toan.jpg
Quy định về bố trí vạch khoảng cách trên đường.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Khi thấy biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” yêu cầu lái xe phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo, đồng thời là sự cảnh báo về khoảng cách an toàn mà lái xe cần có khi lưu thông trên đường, nhất là trên đường cao tốc.

Đối với các tuyến cao tốc, khi phương tiện phía trước phanh gấp, chỉ một vài giây phản ứng cũng có thể quyết định việc dừng xe an toàn hay xảy ra va chạm liên hoàn.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tương ứng với mỗi tốc độ được quy định.

Cụ thể, khi tốc độ phương tiện là 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu 35m; tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m; tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Nếu trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc khoảng cách an toàn trong điều kiện thời tiết.

Đối với hành vi vi phạm không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, tài xế sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; Khi gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Xem thêm

#Xử phạt vi phạm khoảng cách #Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ #Quy định giữ khoảng cách an toàn #Lắp đặt hệ thống giám sát #Xử lý vi phạm giao thông

Cùng chuyên mục

Xe tập lái gây tai nạn giao thông: Ai chịu trách nhiệm?

Xe tập lái gây tai nạn giao thông: Ai chịu trách nhiệm?

TPO - Theo nhận định của luật sư, khi xảy ra tai nạn, không thể mặc nhiên xác định mọi trách nhiệm thuộc về học viên tập lái ô tô. Cơ quan chức năng cần xác định nguyên nhân, hành vi vi phạm và lỗi của từng cá nhân.

Điều gì làm nên mẫu xe điện ‘quốc dân’ VinFast Evo?

Điều gì làm nên mẫu xe điện ‘quốc dân’ VinFast Evo?

Ở mức giá sau ưu đãi từ 15,8 triệu đồng, VinFast Evo được coi là “đáng mua”với người mua xe lần đầu hoặc đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện. Chi phí ban đầu vừa tầm, quãng đường lên tới 165 km và lựa chọn đổi pin nhanh tại hệ thống V-Green giúp mẫu xe đáp ứng tương đối trọn vẹn nhu cầu đi làm, đi học và di chuyển hằng ngày của số đông người dùng.

Vì sao thế hệ trẻ ngày nay vẫn bị thu hút bởi phong cách retro?

Vì sao thế hệ trẻ ngày nay vẫn bị thu hút bởi phong cách retro?

Giữa một thế giới nơi nhịp sống ngày càng nhanh, tiện lợi hơn và được tối ưu đến từng chi tiết, một bộ phận người trẻ lại tìm thấy sức hút ở những điều tưởng như thuộc về quá khứ. Từ máy ảnh phim, thiết kế retro (hoài cổ) đến những món đồ mang dấu vết thời gian, phong cách cổ điển đang dần trở thành lựa chọn để Gen Z tìm kiếm trải nghiệm chân thật, khẳng định gu thẩm mỹ và tạo nên dấu ấn riêng.

Clip: Xe ben rẽ đột ngột va chạm với ô tô đi sau

TPO - Nhận thấy chiếc xe ben phía trước đột ngột chuyển hướng rẽ trái, ô tô con có gắn camera hành trình phía sau thay vì rà phanh giảm tốc lại tăng ga đánh lái về đúng hướng xe lớn đang rẽ. Tình huống xử lý dẫn tới va chạm mạnh giữa hai xe. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.

DBV tạm ứng bồi thường cho vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hải Phòng

DBV tạm ứng bồi thường cho vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hải Phòng

Chỉ hai ngày sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng, Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã hoàn tất tạm ứng 135 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến người bị thiệt hại trong vụ tai nạn.

Clip: Người phụ nữ lái xe đạp điện lao vào dải phân cách

TPO - Camera hành trình ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện đi chéo sang đường không quan sát. Tài xế ô tô sau đó nhấn còi cảnh báo dường như khiến người phụ nữ giật mình. Khi xe đạp điện sắp đâm vào dải phân cách, người này theo phản xạ đã buông tay lái rồi nhảy vào bãi cỏ.

Joie Baby ra mắt dòng ghế ngồi ô tô vải lưới thoáng khí (Air Mesh)

Joie Baby ra mắt dòng ghế ngồi ô tô vải lưới thoáng khí (Air Mesh)

Joie Baby giới thiệu dòng sản phẩm sử dụng vải lưới thoáng khí (Air Mesh) – chất liệu được chú trọng về khả năng thoáng khí, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Không chỉ thay đổi về chất liệu, dòng sản phẩm mới thể hiện định hướng của Joie Baby trong việc tối ưu trải nghiệm của bé thông qua từng chi tiết thiết kế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe