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Xe

Vì sao thế hệ trẻ ngày nay vẫn bị thu hút bởi phong cách retro?

P.V

Giữa một thế giới nơi nhịp sống ngày càng nhanh, tiện lợi hơn và được tối ưu đến từng chi tiết, một bộ phận người trẻ lại tìm thấy sức hút ở những điều tưởng như thuộc về quá khứ. Từ máy ảnh phim, thiết kế retro (hoài cổ) đến những món đồ mang dấu vết thời gian, phong cách cổ điển đang dần trở thành lựa chọn để Gen Z tìm kiếm trải nghiệm chân thật, khẳng định gu thẩm mỹ và tạo nên dấu ấn riêng.

Vì sao thế hệ của thời đại số lại quay về với phong cách hoài cổ?

Sự phát triển của công nghệ giúp cuộc sống trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều trải nghiệm trở nên lặp đi lặp lại và dễ nhàm chán hơn. Trong bối cảnh đó, những món đồ mang dấu ấn của một thời kỳ trước đây lại đem đến cảm giác khác biệt. Việc sử dụng máy ảnh phim, lựa chọn trang phục mang hơi hướng cổ điển hay đưa các chi tiết hoài niệm vào không gian sống cho phép người trẻ tìm thấy một nhịp trải nghiệm chậm hơn và giàu tính cá nhân hơn.

Phong cách hoài cổ (retro) đang được quan tâm bởi rất nhiều người trẻ
Phong cách hoài cổ (retro) đang được quan tâm bởi rất nhiều người trẻ

Sức hút của phong cách hoài cổ (retro) vì thế không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Với nhiều người, một món đồ mang hơi hướng hoài cổ còn gắn với câu chuyện, ký ức và cách mỗi cá nhân lựa chọn để thể hiện mình. Thay vì chạy theo những xu hướng thay đổi liên tục, việc tìm đến những thiết kế có dấu ấn riêng trở thành một cách để tạo nên phong cách nhất quán và thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân.

Điều này cũng có thể nhìn thấy trong cách người trẻ lựa chọn phương tiện di chuyển. Một chiếc xe ngày nay không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn có thể trở thành một phần trong phong cách sống thông qua thiết kế, màu sắc và những chi tiết tạo nên dấu ấn riêng. Đây cũng là lý do những mẫu xe mang cảm hứng cổ điển nhưng được trang bị phù hợp với nhu cầu hiện đại có thể tạo nên sự kết nối với thế hệ trẻ.

Yamaha PG-1 – Khi nét cổ điển giao thoa cùng nhịp sống hiện đại

Thấu hiểu mong muốn mang tinh thần hoài cổ đến với một phương tiện di chuyển hiện đại, Yamaha PG-1 là lời khẳng định mạnh mẽ để giới trẻ thoải mái thể hiện gu thời trang retro độc đáo mà không lỗi thời. Chiếc xe sở hữu thiết kế retro-scrambler với dàn áo khỏe khoắn, ốp hông lấy cảm hứng từ văn hóa trượt ván và lướt sóng thập niên 1970, kết hợp cùng cụm đèn tròn mang nét cổ điển. Những điểm nhấn diện mạo cá tính đem đến tinh thần tự do, phóng khoáng, giao thoa mạnh mẽ cùng tinh thần yêu khám phá của người trẻ.

Yamaha PG-1 là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần retro-scrambler hòa trong nhịp sống hiện đại
Yamaha PG-1 là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần retro-scrambler hòa trong nhịp sống hiện đại

Bên cạnh thiết kế độc đáo, Yamaha PG-1 còn giúp người dùng thể hiện dấu ấn cá nhân với 10 tùy chọn màu sắc trên 3 phiên bản. Yên xe đôi cùng hệ thống giảm chấn dưới yên mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả những hành trình kéo dài. Sự kết hợp giữa kiểu dáng đặc trưng và nhiều lựa chọn màu sắc giúp mẫu xe dễ dàng hòa vào những phong cách sử dụng khác nhau, từ di chuyển hằng ngày trong đô thị đến những hành trình khám phá ngoài phố.

Không chỉ tập trung vào diện mạo, PG-1 còn được trang bị để phù hợp với nhịp sống di chuyển hằng ngày của người trẻ đô thị. Động cơ 113,7cc vận hành bền bỉ, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,76 lít/100km, giúp việc di chuyển từ đô thị đến những cung đường xa hơn trở nên linh hoạt mà không phải lo lắng về chi phí. Trọng lượng xe khoảng 107kg giúp việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng hơn. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước hỗ trợ xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá. Khả năng kiểm soát xe vẫn được duy trì khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Yamaha PG-1 trang bị động cơ 113,7cc bền bỉ, giúp người dùng tiết kiệm và vững vàng trên mọi cung đường
Yamaha PG-1 trang bị động cơ 113,7cc bền bỉ, giúp người dùng tiết kiệm và vững vàng trên mọi cung đường

Khả năng di chuyển trên nhiều dạng địa hình của PG-1 còn đến từ lốp gai IRC GP-22S với diện tích tiếp xúc lớn, hỗ trợ tăng độ bám trên cả đường nhựa và những cung đường gồ ghề. Phuộc trước chữ H cùng phuộc sau chịu tải tốt giúp xe thích ứng với những thay đổi của mặt đường, từ đó duy trì sự ổn định trong quá trình di chuyển. Màn hình LCD dạng tròn hiển thị các thông tin như tốc độ, cấp số, mức nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu và cảnh báo ABS, giúp người sử dụng thuận tiện theo dõi các thông số cần thiết trong quá trình di chuyển.

Yamaha PG-1 sở hữu thiết kế tối ưu trải nghiệm lái của người dùng trên đa dạng địa hình
Yamaha PG-1 sở hữu thiết kế tối ưu trải nghiệm lái của người dùng trên đa dạng địa hình

Bằng việc kết hợp giữa thiết kế hoài cổ và những trang bị vận hành hiện đại, Yamaha PG-1 mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác dành cho một phương tiện di chuyển, nơi những giá trị thẩm mỹ của quá khứ giao thoa cùng nhu cầu trải nghiệm của người trẻ đô thị ngày nay.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn mua xe và các ưu đãi mới nhất từ Yamaha tại: https://ymhvn.com/Yamaha_PG-1_2026_5

#phong cách retro #giới trẻ #thời trang #phương tiện #Yamaha PG-1 #xu hướng

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