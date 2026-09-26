Liên tiếp các vụ cản trở trên cao tốc - người bị phạt, kẻ gây tai nạn

Thông tin từ Cục CSGT cho thấy gần đây xảy ra nhiều vụ tài xế cố tình chèn ép, tạt đầu xe đi phía sau, thậm chí dừng hẳn phương tiện trên phần đường xe chạy của cao tốc.

Cao tốc là loại hình đường bộ được thiết kế theo tiêu chuẩn đặc thù, phục vụ nhu cầu di chuyển liên tục ở tốc độ trung bình cao, qua đó rút ngắn thời gian hành trình.

Phần lớn cao tốc ở Việt Nam có tốc độ tối thiểu 60 km/h, trong khi tốc độ tối đa theo thiết kế dao động 90-120 km/h tùy đoạn tuyến.

Khi phương tiện giao thông di chuyển trên cao tốc, bất kỳ hành vi gây cản trở nào cũng tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn đến va chạm, gây tai nạn giao thông ở mức độ nghiêm trọng.

Liên tiếp các vụ cản trở

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin một trường hợp cản trở giao thông trên cao tốc vừa bị xử phạt hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, từ nội dung phản ánh của người dân tới số điện thoại Zalo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 11 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã làm việc với tài xế ôtô biển số 29A-359.xx để xác minh các hành vi vi phạm khi điều khiển xe trên cao tốc.

Đoạn video do Cục CSGT chia sẻ cho thấy ôtô gắn camera hành trình đã bị chiếc Ford Everest mang biển số trên "tạt đầu" từ làn dừng khẩn cấp, không có tín hiệu xi-nhan. Chiếc SUV sau đó rà phanh, thậm chí dừng hẳn lại giữa đường, buộc xe gắn camera hành trình đang di chuyển phía sau phải dừng lại trên cao tốc.

Chiếc xe được xác định đã vi phạm nhiều lỗi. Ảnh cắt từ clip.

Hành của lái xe được Cục CSGT xác định đã vi phạm nhiều lỗi, bao gồm điều khiển xe chạy ở làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc và dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Đội CSGT đường bộ số 11 cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế về các hành vi vi phạm trên theo Nghị định số 168/2024. Tổng hợp các lỗi vi phạm, lái xe bị phạt tiền 23 triệu đồng, trừ 6 điểm bằng lái.

Tình huống giao thông này khá nguy hiểm, nhưng nhìn chung vẫn còn may mắn do chưa xảy ra va chạm giữa các xe.

Trước đó vào ngày 15/9, một vụ cản trở giao thông diễn ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) đã dẫn đến tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình gắn trên phương tiện, lực lượng CSGT xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, ôtô con thương hiệu Lexus đeo biển số 30L-268.xx đã có dấu hiệu lạng lách, chèn ép, thậm chí dừng hẳn lại khi đang trên làn đường sát dải phân cách giữa.

Hành động này gây ra cản trở giao thông cho ôtô phía sau có gắn camera hành trình. Sau đó, xe khách mang biển số đầu 35H xảy ra va chạm với cả 2 phương tiện nói trên.

Cục CSGT cho biết vụ tai nạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đang được chuyển giao hồ sơ tang vật đến Công an xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) thụ lý.

Hành vi bị nghiêm cấm

Việc dừng phương tiện đột ngột trên phần đường xe chạy mà không xuất phát từ sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng, ngăn xe phía sau di chuyển có thể xem là hành vi cản trở giao thông.

Theo nội dung Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, cản trở người, phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ được xếp vào nhóm các hành vi bị nghiêm cấm.

Riêng đối với giao thông trên cao tốc, việc dừng xe đột ngột trên làn đường xe chạy mà không phải do gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác còn được xếp vào nhóm hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Theo nội dung điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168, tài xế vi phạm lỗi này bị phạt tiền 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Nếu vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tiền tăng lên thành 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nâng cao ý thức giao thông, tuân thủ pháp luật để trước tiên an toàn cho bản thân. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Chế tài là rất nặng, tuy nhiên bản thân các tài xế cần tự có ý thức rằng việc dừng xe đột ngột trên cao tốc có thể gây ra tình huống mất an toàn cho chính bản thân. Trường hợp ôtô Lexus như đề cập phía trên là điển hình, khi hành động dừng xe chặn đầu trên cao tốc đã đẩy bản thân vào một vụ va chạm liên hoàn.

Điều khiển ôtô trên đường bộ nói chung và cao tốc nói riêng không những đòi hỏi kỹ năng và tâm lý vững vàng, mà còn yêu cầu mỗi tài xế trang bị ý thức và văn hóa giao thông đủ tốt. Các hành vi như tạt đầu, nhá phanh, cản trở, trả đũa... đều có thể biến tài xế trở thành kiểu lái xe mà không ai muốn gặp trên cao tốc.